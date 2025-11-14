Redescobrir el jardí a la tardor

Quan arriben els primers dies frescos, el jardí canvia de ritme. Els colors s’apaguen, les fulles cobreixen el terra i sembla que la natura s’adormi. Però darrere d’aquesta calma aparent hi ha una gran oportunitat per a preparar l’espai i donar-li nova vida. És el moment ideal per a reorganitzar plantes, trasplantar testos i fer neteja de zones verdes. Les arrels creixen millor amb temperatures suaus, i això facilita que els vegetals s’adaptin bé abans de l’hivern. Afegir un encoixinat al terra o escorça protegeix el sòl i conserva la humitat sense necessitat de reg constant.
També pots aprofitar la temporada per a donar color amb plantes resistents al fred, com el ciclamen, el pensament o l’heura, que mantenen el jardí viu durant tot l’hivern. I si vols començar un petit hort, la tardor és perfecta per a sembrar alls, cebes o espinacs, que agraeixen la frescor del sòl.
Dedicar temps al jardí en aquesta època és una manera de connectar amb el cicle natural. Observar com tot s’alenteix ens recorda que la natura sap trobar el seu equilibri. Cuidar el jardí a la tardor és cuidar també la nostra pròpia calma.
Quan torni la primavera, cada brot serà la prova que la feina feta amb paciència sempre dona fruit. La tardor, més que una pausa, és el començament silenciós de la pròxima floració.
I si mires el jardí amb ulls nous, descobriràs que, fins i tot, el silenci té color. La natura no desapareix, simplement respira.
Per Tot Sant Cugat