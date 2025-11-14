Rugbi: l’agenda del cap de setmana del VPC Andorra

El VPC Andorra afronta un cap de setmana intens amb cinc partits oficials repartits entre casa i fora, en una jornada que mobilitzarà totes les categories del club. El dissabte, 15 de novembre, l’activitat començarà a l’Estadi Nacional, on el sub14 mixt obrirà la jornada a les 13.00h contra el CR Carboners. Els més joves del club buscaran continuar el seu aprenentatge en competició davant un rival exigent.
A les 15.00h, el VPC Andorra sènior femení rebrà el CN Poble Nou en un partit que promet intensitat i bon joc. Les jugadores andorranes arriben amb ambició i amb la voluntat d’oferir una nova victòria davant la seva afició.
El plat fort del dia arribarà a les 17.00h, també a l’Estadi Nacional, amb l’enfrontament entre el VPC Andorra sènior masculí A i el BUC. Un duel d’alt nivell que es preveu disputat, amb el conjunt tricolor decidit a mantenir la solidesa mostrada en les darreres jornades.
Mentrestant, fora de casa, el sènior masculí B visitarà el camp del CR Sant Cugat XV, a les 13.30h, mentre que el sub18 jugarà a Sengeieg, a les 16.00h. Dos desplaçaments que serviran per a seguir mesurant el nivell competitiu de les categories de formació i consolidar el treball col·lectiu.
El club viu així un nou cap de setmana ple de rugbi, amb presència de totes les seccions i una triple cita a l’Estadi Nacional, convertit un cop més en el centre neuràlgic del rugbi andorrà.