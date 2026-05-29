Tenir un jardí verd i agradable no hauria d’implicar passar-hi hores cada setmana ni consumir grans quantitats d’aigua. En un context en què l’estalvi hídric és cada vegada més important, apostar per arbustos resistents i de baix manteniment és una de les millors solucions per a gaudir d’un espai exterior bonic i sostenible.
Els arbustos són una opció perfecta per a donar volum, estructura i color al jardí durant tot l’any. A més, moltes espècies estan preparades per a suportar la sequera i adaptar-se a condicions climàtiques exigents, sobretot si escollim varietats autòctones o mediterrànies.
Aquest tipus de plantes necessiten menys regs freqüents, resisteixen millor els estius calorosos i, en general, requereixen menys cures. Això els converteix en aliats ideals per a jardins amb poc temps de dedicació o per a segones residències.
Entre les opcions més recomanables hi trobem plantes com el romaní, l’espígol (lavanda) o el llentiscle, que a banda de ser resistents, aporten aroma i atrauen pol·linitzadors. Altres arbustos com el baladre, el pittosporum o certes varietats de ginesta ofereixen una floració vistosa sense exigir gaire manteniment.
Perquè aquests arbustos funcionin encara millor, és important preparar bé el terreny i utilitzar recursos que ajudin a retenir la humitat, com ara cobertes vegetals o escorça decorativa. Regar de manera puntual, però profunda és més efectiu que fer regs superficials cada dia.
