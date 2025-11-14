La pel·lícula inaugural del 73è Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià, ‘27 noches’, de Daniel Hendler s’ha estrenat directament a la plataforma Netflix sense passar per les sales de cinema. La trama s’inspira en un cas real que va tenir força ressò mediàtic a l’Argentina el 2005 que va ser una novel·lada per Natalia Zito i que ara s’ha portat al cinema de la mà de Netflix amb un guió adaptat del mateix cineasta Daniel Hendler al costat de Martín Mauregui i Agustina Liendo. ’27 noches’ és una comèdia tragicòmica sobre Martha Hoffman (Marilú Marini), una octogenària ingressada a la força en una residència psiquiàtrica per les seves filles. Elles diuen que ho fan pel seu bé, que la volen protegir de si mateixa, ja que consideren que la seva mare que viu sola pateix demència. En veritat, volen preservar la fortuna familiar davant el risc que Martha la malbarati en el seu cercle d’amics de confiança.
Però, Martha s’escapa de la residència psiquiàtrica després de vint-i-set dies de reclusió, convertint casa seva en un lloc de trobada d’artistes i bohemis en un clima de festa perpètua. Aleshores entra el joc un pèrit judicial, Casares (Daniel Hendler), encarregat de valorar la insània de la dona gran. La pel·lícula adopta un to de farsa i de comèdia amable, una proposta frugal, indolora i desenfada que sempre intenta driblar el drama. Més enllà de parlar de les tribulacions de Martha, en realitat, el protagonista principal esdevé Casares, home solter que encara viu amb el pare, una persona grisa sense cap atractiu especial, que a mesura que avança la funció s’anirà obrint gràcies a la influència del caràcter de Martha. Un personatge que es desinhibeix i s’allibera de les seves contricions i, finalment, també aparcarà la imparcialitat que se li sobreentén.
Una pel·lícula que debat sobre la sensatesa i la demència, que parla de les coercions familiars i els prejudicis socials, per a acabar defensant la joia de viure i la llibertat en contra de l’edatisme. ’27 noches’ incorpora, a més, un valor polític evident perquè es tracta d’una de les comptades pel·lícules argentines que s’han rodat aquests darrers anys fruit de la frenada de produccions cinematogràfiques sota el mandat del nou president argentí Javier Milei. I l’actor uruguaià Daniel Hendler, protagonista de films emblemàtics del cinema sud-americà com Whisky’ (2004, Juan Pablo Rebella i Pablo Stoll) o ‘El abrazo partido’ (2004, Daniel Burnam), està de plena actualitat, ja que el podem trobar també de protagonista en la pel·lícula en cartellera ‘Vieja loca’ del realitzador argentí Martín Mauregui mentre que en el seu vessant de cineasta té pendent d’estrena ‘Cabo suelto’, pel·lícula que va participar en la secció Horizontes Latinos del darrer Festival de Sant Sebastià després de passar pel Festival de Venècia.