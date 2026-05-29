Cinc estrenes de cinema en català per tancar el mes de maig

Aquest divendres s’estrenen cinc pel·lícules en català als cinemes. ‘Corredora‘ arriba a les sales en versió original en català amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat mitjançant l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), ‘Fora del niu‘ i ‘Fleak‘ s’estrenen en versió doblada al català, ‘Què et diu aquesta natura?‘ en versió original subtitulada en català i ‘Més enllà del gel i les estrelles‘ en versió doblada i subtitulada en català. El doblatge i subtitulació d’aquests títols té el suport del Departament català de Política Lingüística. Durant el 2026 s’han doblat o subtitulat en català 36 llargmetratges amb el suport de Política Lingüística.
Corredora
Drama esportiu. La Cris, una corredora d’elit, pateix un brot psicòtic que l’obliga a allunyar-se de les pistes d’atletisme i de l’alta competició. No tothom al seu voltant estarà disposat a ajudar-la o en serà capaç, però la seva germana Natàlia trobarà la manera de fer-li costat i esdevindrà el refugi on la Cris podrà recuperar la serenor necessària per acceptar la nova situació i redefinir el seu ritme de vida. Elastica Films distribueix aquesta pel·lícula, el primer llargmetratge de la directora i guionista Laura García Alonso, en versió original en català.
Fleak
Animació infantil. En Thomas, un nen d’onze anys, veu com la seva vida canvia per sempre després de patir un accident que el deixa paralític i el condemna a dependre d’una cadira de rodes. Però quan tot sembla completament perdut, apareix en Fleak: una misteriosa criatura voladora —petita, peluda i molt entremaliada— que prové d’una altra dimensió i que li obrirà les portes a un univers desconegut i extraordinari.
Fora del niu
Animació infantil. Al regne de Castília, pocs dies abans de la coronació del nou monarca, unes forces obscures segresten set petits pollets de la família reial per obligar el príncep hereu a abdicar en favor d’un bruixot malvat. L’única esperança recau en l’Arthur, un jove repartidor que somia convertir-se en un gran perruquer. De la nit al dia, aquest heroi inesperat es veurà obligat a protegir els petits hereus en una aventura plena de perills, aprenentatges i sorpreses. Pel camí, haurà de mantenir-los fora de perill, enfrontar-se al seu propi passat i descobrir el líder que porta dins.
Més enllà del gel i les estrelles
Programa infantil d’animació integrat pel migmetratge ‘L’ossa i l’ocell‘ i els curtmetratges ‘Filante‘, ‘Ecs‘ i ‘Peülles sobre patins‘. Des d’una mirada sensible i amb una gran expressivitat plàstica, les quatre històries d’aquest títol conviden a recórrer camins inexplorats i dibuixen escenaris de fantasia per sorprendre’s i gaudir del risc i l’aventura. Perquè, més enllà del gel i les estrelles, hi ha tot un món per explorar i descobrir. El programa arriba als cinemes en versió doblada al català i amb subtítols accessibles, per a facilitar-ne la comprensió a persones sordes i/o amb dificultats auditives, i amb audiodescripció, per a facilitar-ne la comprensió a les persones cegues i/o amb dificultats de visió.
Què et diu aquesta natura?
Drama romàntic. El jove poeta Donghwa visita per primera vegada la família de la seva parella, la Junhee, i queda sorprès en descobrir una casa més gran i luxosa del que s’imaginava. Però el que comença com una trobada cordial, entre converses, menjar i beguda, es transforma a poc a poc en una vetllada carregada de tensions. A mesura que l’alcohol afluixa les inhibicions, es reobren antigues ferides i afloren secrets amagats que esquerdaran l’aparent harmonia familiar.