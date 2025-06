L’INEFC Pirineus celebra la graduació de la seva primera promoció a la Seu

La primera promoció de l’INEFC Pirineus. Foto: Cedida

L’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) Pirineus ha celebrat aquest divendres, 6 de juny, la graduació de la seva primera promoció del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) 2021-2025, en un acte solemne i festiu a la plaça dels Oms de la Seu d’Urgell. L’esdeveniment, conduït per Jordi Laudes (PAS) i Dani Marzo (PDI), ha combinat parlaments institucionals amb espectacles musicals i de dansa protagonitzats per l’alumnat.

La cerimònia ha començat amb la projecció d’un vídeo commemoratiu sobre l’experiència de “viure i estudiar a l’INEFC Pirineus”, seguida de dues actuacions de dansa: ‘Les reines del pop’ i una fusió de bachata&Hip hop, a càrrec de grups d’estudiants de la casa.

En l’àmbit institucional, hi han intervingut la Dra. Sílvia Puigarnau, directora del centre, que ha fet un recorregut pels moments i les anècdotes més recordades d’aquesta primera promoció que s’ha graduat aquest divendres. Tot seguit l’alumnat, representat per Guillem Lampreave i Paula Farràs, i els padrins de la promoció, els doctors Aaron Rillo i Lluc Montull. Durant l’acte s’ha fet entrega d’obsequis tant als padrins com al professorat, i també s’ha projectat un vídeo de comiat preparat pels docents.

Un dels moments més emotius ha estat l’actuació de dansa ‘Passió’, interpretada per Paula Martín i Matías Lionel Hormaza, seguida del lliurament de bandes i orles a l’alumnat. En aquest lliurament hi han participat Berni Álvarez, conseller d’Esports de la Generalitat de Catalunya; Jaume Puy, rector de la Universitat de Lleida; Joan Barrera, alcalde de la Seu d’Urgell; Eduard Inglés, director de l’INEFC Catalunya, i Sílvia Puigarnau, directora de l’INEFC Pirineus. A continuació, s’ha lliurat de manera simbòlica l’orla de la promoció a la directora del centre, i s’ha presentat la xarxa d’Alumni de l’INEFC mitjançant un vídeo breu.

Durant el seu parlament, el conseller d’Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, ha destacat el paper de l’INEFC en la cohesió del territori i la importància de tenir properament un edifici propi. Per la seva banda, el director de l’INEFC Catalunya, Eduard Inglés, ha recordat que culmina un camí recorregut per molta gent “que ha caminat i camina al nostre costat des del primer dia” i ha volgut agrair l’aportació de tota la comunitat en aquest projecte.

El tram final de l’acte ha inclòs dues actuacions del cor femení ‘Encoratjades’, amb temes com “Praise His Holy Name”, “Amavolovolo” i un medley de “I Love Rock and Roll”. També hi ha hagut l’actuació del Cor de l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell, que ha interpretat l’himne universitari “Gaudeamus Igitur” amb acompanyament de piano.

La jornada ha culminat amb una fotografia de grup de la promoció i una cercavila fins a la plaça del Cadí, encapçalada pels gegants, on s’ha ofert un refrigeri a totes les persones assistents. Els focs artificials han posat el punt final a una celebració històrica per al centre universitari del Pirineu.