Recomanacions del Govern per a pal·liar els problemes de subministrament d’amoxicil·lina

L’Àrea de Recursos Sanitaris del ministeri de Salut ha emès una nota aquest dimecres amb recomanacions per a pal·liar els problemes de subministrament de les formulacions que contenen amoxicil·lina. La nota s’adreça a metges, farmacèutics i pacients.

L’amoxicil·lina, sola o en associació amb àcid clavulànic, presenta problemes de subministrament a tot Europa, incloent-hi Espanya i França, així com altres mercats internacionals. Les formes més afectades són les suspensions orals d’amoxicil·lina i d’amoxicil·lina amb àcid clavulànic. No obstant això, aquest problema també afecta altres formes orals destinades a adults, com comprimits o càpsules.

Els laboratoris fabricants assenyalen que els problemes de subministrament són deguts a un augment molt important del consum d’antibiòtics, juntament amb dificultats en les línies de producció industrial. Durant la pandèmia de la COVID-19, el consum d’amoxicil·lina va disminuir de manera important, fet que va conduir a la reducció i aturada de línies de producció, que encara no han recuperat la seva capacitat després de la pandèmia.

Així doncs, i per tal de pal·liar aquests problemes de subministrament, el ministeri recorda als metges que els antibiòtics no han de ser prescrits en situacions no necessàries –infeccions l’origen de les quals sigui majoritàriament viral–. També remarca a les farmàcies que els antibiòtics només es poden dispensar amb recepta i proposa substituir les suspensions orals per comprimits quan sigui possible, mentre durin els problemes de subministrament.

Finalment, es recorda als pacients que l’amoxicil·lina és un antibiòtic, i que aquests són ineficaços contra les infeccions víriques, com ara la bronquiolitis, la grip, la COVID-19, la rinofaringitis i la gran majoria de les angines i otitis. També s’apunta que degut als problemes de subministrament, és possible que la farmàcia es posi en contacte amb el metge referent per a definir un altre antibiòtic efectiu o una altra forma d’amoxicil·lina adequada a la situació.