Consells de la Policia davant l’arribada del Black Friday i el Cyber Monday

Amb l’arribada del Black Friday aquest divendres, dia 25 de novembre i del Cyber Monday, el dilluns 28, començaran a ploure per internet i xarxes socials moltes ofertes que poden semblar temptadores. Precisament en dates com aquestes s’ha d’estar encara més alerta i no abaixar la guàrdia. I no només els particulars que decideixen comprar per internet han d’estar especialment atents. Les empreses que venen en línia també s’han de preparar.

Consells per a empreses que venen online

La primera recomanació per a empreses que venen per internet és fer una previsió davant un possible augment de vendes en aquestes dates perquè no se’ls col·lapsi el sistema i no tinguin pèrdues.

S’aconsella reforçar la seguretat per a evitar ser víctimes de frau i vigilar, sobretot, l’origen de les comandes i la seva destinació. Per exemple, ha de saltar l’alarma si un mateix titular efectua nombroses comandes amb diferents adreces de lliurament, quan la seva connexió prové de països poc habituals que no concorden amb el destí i quan veiem una gran varietat de mitjans de pagament.

i vigilar, sobretot, l’origen de les comandes i la seva destinació. Per exemple, ha de saltar l’alarma si un mateix titular efectua nombroses comandes amb diferents adreces de lliurament, que no concorden amb el destí i quan veiem una gran varietat de mitjans de pagament. Controlar el preu de venda i tenir un sistema de validació. Això què vol dir? Que les empreses han de disposar d’un sistema segur que verifiqui que el preu és el real a l’hora de fer el pagament, ja que hi ha maneres de modificar-ho.

Consells per a particulars