Llovera i Llobera formaran equip, en camions, al proper Dakar

Primera sorpresa de la nova edició del Dakar. Albert Llovera i Margot Llovera tenen confirmada la participació amb un camió de l’equip Fesh Fesh. L’organització ha fet públics els dorsals dels participants i el tàndem andorrà sortirà amb el 523. Al camió també els acompanyarà el txec Petr Vojkovský.

Aquesta serà una nova aventura al desert per a Llovera que l’any passat va haver de retirar-se per una avaria mecànica. El pilot tindrà una oportunitat de redimir-se acompanyat de Margot Llobera. La pilot viurà el seu segon Dakar consecutiu i, novament, ho farà com a copilot aquest cop a un camió després de l’experiència amb Mercè Martí.

El ral·li més dur del món es presentarà a París, l’1 de desembre i ho farà amb la presència confirmada de pilots andorrans.