Re-Trobada Esportiva de Residències 2022 de l’Alt Urgell, Cerdanya i Principat d’Andorra

Aquest dilluns, 27 de juny, s’inaugura la Re-Trobada Esportiva de Residències 2022 de la Seu d’Urgell i comarca, Cerdanya i Principat d’Andorra. La trobada està adreçada a gent gran que viu en residències. Es tracta d’una jornada esportiva en la qual es realitzen diverses proves per a totes les persones residents que han estat entrenant durant tot l’any.

Aquesta edició, igual que l’any passat, comptarà amb alguns canvis substancials atenent a la situació sanitària: no és presencial i cada residència organitza i realitza a cada centre les diferents proves establertes durant aquesta setmana del 27 de juny a l’1 de juliol.

Enguany, com en edicions anteriors, hi participen centres residencials de les comarques de l’Alt Urgell, Cerdanya, una del Berguedà, així com del Principat d’Andorra. Les residències participants són:

Residència Clara Rabassa d’Andorra.

Centre Sociosanitari El Cedre d’Andorra.

Residència Llar de Sant Josep de La Seu d’Urgell.

Residència Sant Roc de Bellver de Cerdanya.

Residència Fundació Hospital de Puigcerdà.

Residència Fundació Sant Hospital de La Seu d’Urgell.

Residència Càser Residencial d’Oliana.

Residència d’Avis de La Pobla de Lillet.

Centre de día Cencra de Santa Coloma (Creu Roja Andorrana).

Centre Major de Sant Julià de Lòria (Creu Roja Andorrana).

Els participants podran seguir in streaming, des de les seves respectives residències, tant l’acte d’inauguració d’avui dilluns, així com el de cloenda, el pròxim divendres 1 de juliol. En ambdós actes es comptarà amb la participació de l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, i la ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat del Govern d’Andorra, Judith Pallarès.

A més, tindrà lloc l’actuació de l’Esbart Valls del Nord, d’Ordino-la Massana, així com la col·laboració de persones residents dels centres participants que donaran missatges d’ànims i esperança.

La Re-Trobada a les xarxes

D’altra banda, avui mateix quedarà penjat al canal de Telegram de Gent Gran Alt Urgell https://t.me/GentGranAltUrgell l’enllaç per a poder veure l’acte d’inauguració, i el dia 1 de juliol es penjarà l’enllaç de l’acte de cloenda. També hi haurà penjat l’acte d’inauguració al canal de YouTube de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell a: https://youtu.be/cuXF2HWZrKw i el de cloenda el dia 1 de juliol a: https://youtu.be/NZqDxCUJRek