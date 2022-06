Nàdia Tudó rebaixa, a Alemanya, el seu rècord d’Andorra en 200 metres braça

La nedadora andorrana, Nàdia Tudó Balcells, ha aconseguit una bona marca en el Campionat d’Alemanya de Natació en rebaixar el seu Rècord d’Andorra en 200 m braça. La competició ha tingut lloc a la ciutat de Berlín.

Tant a les proves de 200 metres, amb un crono final de 2’33,92, i quedar desena, com als 100 metres braça, amb un registre de 1’12,35 i en dotzena posició, la nedadora reconeix que “he nedat bé, però, he acabat el matí amb la sensació que m’ha costat agafar ritme. Res a veure a la tarda i estic molt contenta amb la millora del meu rècord d’Andorra de 200 metres braça”.

Des del club —ONEflow Aquatics— diuen haver “atacat aquest campionat com un esdeveniment preparatori, centrat en l’aprenentatge i el treball en equip. És una competició, sí, s’aspirava a medalles i se n’han aconseguit 10 en total, però s’ha de tenir clar que els objectius esportius reals es concentren cap al tram final de la temporada”

Nàdia Tudó manifesta que “per a mi, aquesta és una temporada farcida de noves experiències, avança a bon ritme i estic contenta amb el treball fet. No descuido pas el màster i continuo amb el meu procés d’adaptació al nou club”. La nedadora ordinenca de la federació andorrana assegura que “tinc molt clar com he de treballar per a preparar l’objectiu general que és París 2024, de mica en mica i gaudint del procés fins llavors”.