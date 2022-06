Es posa en marxa el mercat de certificació d’energia d’origen 100% renovable

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, juntament amb el director de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic (OECC), Carles Miquel, ha presentat aquest dilluns la nova eina que permet certificar l’energia provinent de fonts 100% renovables i de cogeneració d’alta eficiència.

El nou aplicatiu és un instrument que permet als grans i petits productors del país certificar que l’energia que produeixen o que importen, en cas que ho sigui, és d’origen renovable. La certificació, que emet el Ministeri a través de l’OECC, és una garantia per a la posterior comercialització dels segells que configuren el mercat de certificació.

“La iniciativa permet donar un incentiu més per a continuar estimulant la proliferació d’instal·lacions nacionals que generin energia d’origen renovable”, ha assenyalat la ministra Calvó, qui ha recordat els mecanismes ja existents d’autoconsum i d’injecció de l’energia produïda a la xarxa elèctrica del país.

D’aquesta manera, un cop assolida la certificació d’origen, el productor pot decidir posar a la venda els certificats per així tenir un nou ingrés pel qual motivar i incrementar la seva instal·lació i el comprador s’implica amb la generació d’energia renovable i de fonts no contaminants.

“Volem impulsar la creació d’un cercle virtuós per al foment de les energies renovables, la diversificació de les fonts d’energia i l’augment de la sobirania energètica, millorant alhora el posicionament de les nostres empreses en el seus respectius sectors d’activitat”, ha ressaltat Miquel.

La nova plataforma acaba de desplegar el reglament de les garanties d’origen d’energia elèctrica renovable i de cogeneració d’alta eficiència depenent de la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc).

L’exemple de FEDA

Juntament amb la ministra i el director ha comparegut també el director general de FEDA, Albert Moles. Moles ha explica com FEDA, en tant que principal productora d’energia renovable del país, participa en l’emissió de certificats de garanties d’origen. Així, ha presentat els segells ‘Llum verda’ que ha creat l’entitat per comercialitzar la certificació del 100% de l’energia que consumeixin les empreses.

Amb aquests segells, FEDA vol impulsar les empreses a implicar-se en la transició energètica d’una forma fàcil i assequible, que pot complementar els esforços que facin en estalvi i eficiència energètica o produint energia.

Per això, el preu que ha fixat per als certificats és de 2€/MWh, un preu amb el qual no pretén fer negoci i que és similar al que es troba als països veïns. A més, a les empreses que certifiquin el 100% de l’energia renovable, se’ls donarà el segell que les distingirà i altres elements comunicatius perquè mostrin la seva implicació.

FEDA disposa de l’energia produïda a la central hidroelèctrica i també de la importada de fons renovables d’Espanya i França, i Moles ha assegurat que la voluntat és continuar incrementant l’energia de fonts renovables i que els certificats siguin un impuls per a la producció d’energia renovable.