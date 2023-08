Què fer si tens un trastorn del son?

Una dona amb problemes per a dormir (iStock)

Si has estat diagnosticat amb un trastorn del son, és “fomut”, però, no et preocupis, existeixen estratègies que pots seguir per a controlar-lo. Aquesta setmana i en aquest espai, et compartim algunes recomanacions que faràs bé de seguir. O, si més no, intentar-ho.

Establir una rutina per a anar a descansar

Estableix horaris regulars per a ficar-te al llit i aixecar-te, i crea un ambient propici per a descansar, com un dormitori tranquil, fosc i fresc.





Adoptar hàbits d’higiene en anar a dormir

Evita la cafeïna, l’alcohol i els menjars pesats abans de ficar-te al llit. Apaga dispositius electrònics almenys una hora abans de dormir i tria activitats relaxants, com llegir un llibre o prendre un bany calent.





Millorar l’entorn de descans

Assegura’t que la teva habitació sigui un lloc còmode i propici per a dormir. Mantingues el soroll i la llum al mínim, i considera la possibilitat d’usar una màquina de soroll blanc.





Practicar tècniques de relaxació

Practica la respiració profunda, la meditació o el ioga, per a ajudar a reduir l’estrès i l’ansietat, i promoure la relaxació per a un descans reparador.





Evitar migdiades llargues i tardanes

Les migdiades, breus i d’hora, per a no interferir amb el teu somni nocturn.





Buscar tractament mèdic

Depenent de la gravetat, és possible que necessitis tractament mèdic. Consulta a un especialista en medicina del somni.





Adoptar un estil de vida saludable

Fes activitat física regular, segueix una dieta equilibrada i evita el consum excessiu d’alcohol i tabac.





Per Mujerde10.com