Què fer davant un risc d’inundacions

Les inundacions són un dels desastres naturals més comuns i poden provocar greus danys, tant personalment com material. Amb el canvi climàtic i l’increment de fenòmens meteorològics extrems, és fonamental saber com actuar per a protegir-nos i minimitzar els possibles danys. Encara són presents a la memòria casos com la DANA de València i, més recentment, les importants inundacions de fa uns dies al sud de Tarragona.
1. Mesures de prevenció abans d’una inundació
Estar informat: Consulta el risc d’inundacions de la teva zona. En zones de risc, és fonamental estar preparat i saber on estan ubicades les zones segures i els refugis en cas d’emergència.
Preparar un kit d’emergència: Tingues a mà un kit amb articles essencials com aigua, menjar no perible, medicaments, una llanterna, bateries, documentació important, una ràdio portàtil i telèfons mòbils amb carregadors. Aquest kit pot ser crucial si has de desplaçar-te o en cas de tall d’energia.
Planificar una ruta d’evacuació: En una situació d’inundació, els carrers es poden inundar ràpidament. Identifica vies d’escapament i rutes d’evacuació cap a zones altes o segures.
Protegir la llar: Si vius en una zona propensa a inundacions, pren mesures per a protegir la teva propietat. Això pot incloure col·locar barreres impermeables en portes i finestres, aixecar objectes de valor per sobre del nivell de terra i revisar desguassos i canonades per a evitar embussos.
2. Què fer durant una inundació
Seguir les indicacions de les autoritats locals a través de la ràdio, televisió o internet. És important estar al dia de les ordres d’evacuació i altres instruccions.
Evitar les àrees inundades: No intentis creuar zones amb aigua corrent. Només 15 cm d’aigua poden fer caure una persona i un metre d’aigua és suficient per a arrossegar un vehicle. Camina o condueix només per les rutes segures indicades per les autoritats.
Desconnectar els subministraments: Si és segur fer-ho, desconnecta l’electricitat, el gas i l’aigua per a evitar curtcircuits, incendis o fugues de gas.
Evacuar només quan sigui necessari: Si les autoritats indiquen evacuar, fes-ho immediatament. Si has d’evacuar, segueix les rutes d’emergència i porta el kit d’emergència amb tu. En cas de quedar-te a casa, puja a un lloc elevat i espera instruccions.
3. Què fer després d’una inundació
Evitar zones amb aigua estancada: L’aigua pot estar contaminada i contenir restes perilloses. Si és possible, espera que les autoritats confirmin que és segur tornar a la zona afectada.
Revisar danys: Inspecciona els danys a la propietat de manera segura. Abans d’entrar a casa, assegura’t que no hi ha perills estructurals com esquerdes. No encenguis l’electricitat fins que un tècnic revisi les instal·lacions.
Desinfectar la llar: Les aigües d’inundació poden portar contaminants. Si ha entrat aigua a casa, neteja i desinfecta les superfícies, mobles i objectes per a evitar infeccions.
Sol·licitar ajuda: Si has patit danys materials o personals, posa’t en contacte amb els serveis d’emergència, els serveis socials o assegurances per a obtenir assistència.
