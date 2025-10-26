El BC Andorra vol però no pot a Bilbao (81-71)

Nova derrota del BC Andorra (81-71), la tercera en quatre partits en el que portem de temporada a l’ACB, aquesta vegada a la pista d’un Bilbao Basket que sempre ha anat per davant en el marcador. L’encontre ha començat amb un Andorra molt erràtic en el tir, li costava trobar cistelles fàcils. En els quatre primers minuts no han fet cap cistella de camp. Els bascos, amb un 14-1 d’inici, s’allunyaven en l’electrònic, encara que gràcies als triples errats dels de Jaume Ponsarnau, els tricolors han aconseguit recuperar una mica de terreny perdut arribant amb el 22-11 a la fi del primer quart.
Al segon període, els bilbaïns han seguit dominant en el rebot ofensiu, cosa que li feia tenir i aprofitar més segones oportunitats davant d’un Andorra millor en atac, que no ha pogut evitar que l’equip basc marxi al descans amb el 46-32.
A la sortida de vestidors ha arribat la reacció dels de Joan Plaza. Amb un parcial de 7-19 els tricolors s’han arribat a posar només dos punts per sota (53-51), però, en aquest moment, una més que rigorosa antiesportiva a Yves Pons ha fet que el Bilbao és tornés a distanciar en el marcador, amb un Andorra que s’ha quedat clavat als 53 punts, fins a tal extrem que els bascos s’han arribat a posar amb un 71-53 en l’electrònic
L’últim quart uns bilbaïns més relaxats ha permès als del Principat apropar-se i maquillar el resultat fins al 81-71 final. Els millors jugadors tricolors han estat Morris Udeze i el petit, però necessari pas endavant que ha fet avui Artem Pustovyi, mentre que en el Bilbao Basket l’encert des del triple de Jaworski i Harald Frey han estat claus per a endur-se la victòria.
El proper partit del BC Andorra serà el dissabte, 1 de novembre, a les 20 hores, a la pista del Gran Canaria.
Anotadors del Bilbao Basket: M. Normantas (5), S. Lazarevic (2), Harald Frey (13), Justin Jaworski (20), Martijn Krampelj (10), Darrun Hillard (12), B. Bagayoko (2), L. Petrasek (2), Melwin Pantzar (6), Aleix Font (0), Travis Hlinason (9).
Anotadors del BC Andorra: Shannon Evans (9), Artem Pustovyi (9), Aaron Best (3), Rafa Luz (6), Stan Okoye (8), Chumi Ortega (3), Justin McCoy (0), Kyle Kuric (10), Rubén Guerrero (0), Yves Pons (9).