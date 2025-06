Quatre detinguts per cometre diferents delictes

Unes manilles (Policia d’Andorra)

El passat dimarts la Policia va detenir un home, veí del Principat, de 68 anys. L’individu va ser arrestat perquè va ser controlat conduint quan no estava habilitat per a fer-ho. La detenció és per cometre un delicte contra l’administració de justícia, perquè sobre ell tenia una suspensió del seu permís de conduir.

Per altra banda, el dimecres es duia a terme una altra detenció d’un home, també veí de les valls, de 40 anys, igualment per un delicte contra l’administració de justícia, i seguint instruccions de la Fiscalia, ja que l’interessat havia crebantat, reiteradament, un arrest nocturn al Centre Penitenciari per una pena que estava complint.

Així mateix, el servei de l’ordre va detenir, dijous, un turista de 29 anys per un delicte contra la funció pública. Concretament per desobediència a una ordre d’expulsió governativa.

Quant a conducció sota els efectes de l’alcohol, els darrers dies s’ha detingut una persona a Andorra la Vella. Es tracta d’un home de 42 anys que conduïa amb una taxa d’alcoholèmia d’1,08.