Vinyes i Vinyes Jr. companys i rivals a Portimao

Joan Vinyes júnior a Portimao (FotoEsport)

La tercera prova de la Toyota GR Cup Spain disputada aquest cap de setmana al circuit portuguès de Portimao va ser molt especial per a l’equip Vinyes Dabad. Fins ara Joan Vinyes i Joan Vinyes Jr. ja havien coincidit en curses en circuits dins d’una mateixa cursa, però mai competint en la mateixa categoria. A Portimao Joan Vinyes va deixar de banda l’habitual Porsche 992 amb el qual competeix a la categoria GT. D’aquesta manera tots dos es van convertir en rivals i companys d’equip al mateix temps, ja que tots dos ho van fer sota l’estructura tècnica del preparador madrileny Eficar Team.

Aquesta esporàdica participació de Joan Vinyes tenia la intenció d’ajudar a Joan Vinyes Jr. en la seva progressió dins del certamen. Vinyes sènior manifestava abans de viatjar a Portugal, “intentaré ajudar amb la meva experiència al meu fill a descobrir els secrets del circuit portuguès i així pugui esprémer al màxim les prestacions del Toyota GR. Després de la cursa les conclusions eren totalment positives. “Crec que hem assolit l’objectiu amb notables progressos en un certamen on la competitivitat és molt alta”







1a cursa. Dissabte



Després d’una jornada d’entrenaments previs al divendres, el primer dia de competició disputat el dissabte, va tenir la primera sessió d’entrenaments oficials i la primera cursa. En una categoria tan competida, les incidències en pista varen fer que el safety car -cotxe de seguretat- també tingués el seu protagonisme. Joan Vinyes sènior que sortia des del lloc dotzè a la formació de sortida, va situar-se a la vuitena posició a la segona volta. Mentre una mica més enrere, Vinyes júnior també progressava algunes posicions. Amb tots els participants en pocs metres, el cos a cos va durar tota la cursa i encara que Vinyes pare va quedar per davant de Vinyes fill en l’ordre d’arribada, les penalitzacions per track limits van sumar 15 segons al temps total de Vinyes sènior invertint les posicions en les quals havien sortit els dos pilots andorrans.







2a cursa. Diumenge



La segona cursa del cap de setmana va ser la millor de la temporada per a Joan Vinyes Jr. Després de sortir en la posició catorzena en la formació de sortida, la seva cursa va ser de menys a més. Amb ritme constant i beneficiat per diferents incidents dels seus rivals, el jove pilot andorrà va anar guanyant posicions, fins a passar la meta en una excel·lent novena posició final.

De la seva banda, Joan Vinyes sènior es va classificar just al darrere del seu fill. Vuitè a la sessió d’entrenaments qualificatius, sortia en una bona posició per a lluitar pels llocs de davant. Un toc per darrere d’un altre participant abans de completar la primera volta, el va enviar a la grava, perdent el contacte amb el grup de participants. Des de l’última posició va iniciar una remuntada intensa que el va portar a l’estela de Vinyes júnior al final de la cursa, aconseguint la desena posició final.





Classificacions finals GR Cup Spain al circuit de Portimao

1a cursa

Cl Pilot Equip Vehicle Temps 1 Daniel LOSADA RX PRORACING Toyota GR86 29:07.804 2 Antonio ALBACETE A. ALBACETE POLO Toyota GR86 29:10.241 3 Marco AGUILERA RX PRORACING Toyota GR86 29:13.183 11 Joan VINYES R EFICAR TEAM Toyota GR86 29:33.378 13 Joan VINYES D EFICAR TEAM Toyota GR86 29:43.610

2a cursa