Pujada la Peguera 2025, darrera prova del Campionat d’Andorra de Muntanya

La Comissió Esportiva de l’ACA CLUB obre oficialment les inscripcions per a la Pujada la Peguera 2025, quarta i darrera prova puntuable del Campionat d’Andorra de Muntanya (CAAM), que tindrà lloc el dissabte, dia 18 d’octubre de 2025, a Sant Julià de Lòria. Al mateix temps, ja és públic el Reglament particular de la cursa.
Un traçat d’alta muntanya a Sant Julià de Lòria
La prova es disputa a la CS-141 (carretera de la Peguera), direcció la Rabassa: un entorn d’alta muntanya, tècnic i espectacular que posarà a prova la destresa de les persones participants.
Inscripcions obertes
Els i les pilots poden tramitar la seva sol·licitud a través del web d’ACA CLUB (apartat ACA Esportiva). El termini d’inscripcions es tanca el 13 d’octubre.
Tota la informació —categories, requisits tècnics i horaris— es recull al Reglament Particular de la Pujada la Peguera 2025, disponible a esportiva.aca.ad.
Reglament particular disponible
El Reglament particular estableix el desenvolupament de la jornada, les condicions de participació i el dispositiu de seguretat.
Categories i format esportiu
La Peguera forma part del CAAM 2025 i admet les categories CAAM Producció, CAAM Sport i CAAM VHC, amb el format habitual del campionat: verificacions, una pujada d’entrenament i quatre pujades de competició. La classificació es determinarà amb la millor de les quatre pujades de cursa.
Detalls de l’esdeveniment
- Data: 18 d’octubre de 2025
- Localització: Carretera de la Peguera – CS-141, Sant Julià de Lòria (direcció Naturland)
- Sortida: PK 8,500
- Arribada: PK 12,000
- Llargària: 3.500 m
- Alçada sortida: 1.651 m
- Alçada arribada: 1.780 m
- Pendent mitjà: 5% Vehicles admesos
- CAAM Producció: vehicles moderns o històrics de producció.
- CAAM Sport: monoplaces, biplaces, prototips i barquetes.
- CAAM VHC: vehicles històrics homologats fins al 31.12.2000.
Pel que fa a les categories i grups, s’organitzen:
|CATEGORIA PRODUCCIÓ
|Grup 1. GT Sport i GTTS
|Grup 2. A /FA
|Grup 3. N / FN
|Grup 4. FC
|Grup 5. F2000
|CATEGORIA SPORT
|Grup 6. CM Promoció
|Grup 7. CM+, CN
|Grup 8. D/E
|Grup 9. E2SC
|Grup 10. CarCross
|CATEGORIA VHC
|GRUP A. Vehicles de més de 2.000cc
|GRUP B. Vehicles de 1.601cc a 2.000cc
|GRUP C. Vehicles de 1.301cc a 2.000cc
|GRUP J. Vehicles fins a 1.300cc GRUP S. Vehicles Sport
Respecte al campionat, el sistema de puntuació és acumulatiu per a determinar els campions de cada categoria i grup al final de la temporada.
Punt de situació del CAAM (després d’Arinsal, Arcalís i Beixalís)
Amb tres cites disputades (Arinsal, Arcalís i Beixalís), el CAAM arriba a la Pujada la Peguera amb les classificacions provisionals encapçalades per:
- Categoria Producció
1r Gerard de la Casa Ubach – 102 pts
2n Erik Faura – 80 pts
3r Lluís Sala Clot – 63 pts
Marge líder–segon: 22 punts
- Grups Sport
1r Joan Gil Sánchez – 104 pts
2n Edgar Montellà Adran – 82 pts
3r Filipe Brandao – 64 pts
Marge líder–segon: 22 punts
- Categoria VHC
1r Cristian Mayoralas Reina – 79 pts
2n Joel Font Coma – 72 pts
3r Jaume Molas Cejudo – 67 pts
Marge líder–segon: 7 punts
Trofeu Pepito March
El Trofeu Pepito March, que premiarà el pilot més ràpid de la Pujada la Peguera, ret homenatge a una figura cabdal que va contribuir a forjar les arrels de l’automobilisme al país. Una distinció que condensa velocitat, excel·lència i passió en una sola peça emblemàtica.
La Pujada la Peguera 2025 reafirma el compromís de l’ACA d’impulsar l’automobilisme de muntanya i de situar Andorra com a escenari de referència per a l’esport del motor. L’organització confia en una elevada participació i convida públic i aficionats a gaudir d’una jornada plena d’emoció i espectacle a peu de carretera.