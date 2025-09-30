Pujada la Peguera 2025, darrera prova del Campionat d’Andorra de Muntanya

Cartell de la Pujada a la Peguera
Cartell de la Pujada a la Peguera (ACA)

La Comissió Esportiva de l’ACA CLUB obre oficialment les inscripcions per a la Pujada la Peguera 2025, quarta i darrera prova puntuable del Campionat d’Andorra de Muntanya (CAAM), que tindrà lloc el dissabte, dia 18 d’octubre de 2025, a Sant Julià de Lòria. Al mateix temps, ja és públic el Reglament particular de la cursa.

Un traçat d’alta muntanya a Sant Julià de Lòria

La prova es disputa a la CS-141 (carretera de la Peguera), direcció la Rabassa: un entorn d’alta muntanya, tècnic i espectacular que posarà a prova la destresa de les persones participants.



Inscripcions obertes

Els i les pilots poden tramitar la seva sol·licitud a través del web d’ACA CLUB (apartat ACA Esportiva). El termini d’inscripcions es tanca el 13 d’octubre.

Tota la informació —categories, requisits tècnics i horaris— es recull al Reglament Particular de la Pujada la Peguera 2025, disponible a esportiva.aca.ad.



Reglament particular disponible

El Reglament particular estableix el desenvolupament de la jornada, les condicions de participació i el dispositiu de seguretat. 



Categories i format esportiu

La Peguera forma part del CAAM 2025 i admet les categories CAAM Producció, CAAM Sport i CAAM VHC, amb el format habitual del campionat: verificacions, una pujada d’entrenament i quatre pujades de competició. La classificació es determinarà amb la millor de les quatre pujades de cursa.



Detalls de l’esdeveniment

  • Data: 18 d’octubre de 2025
  • Localització: Carretera de la Peguera – CS-141, Sant Julià de Lòria (direcció Naturland)
  • Sortida: PK 8,500
  • Arribada: PK 12,000
  • Llargària: 3.500 m
  • Alçada sortida: 1.651 m
  • Alçada arribada: 1.780 m
  • Pendent mitjà: 5% Vehicles admesos
  • CAAM Producció: vehicles moderns o històrics de producció.
  • CAAM Sport: monoplaces, biplaces, prototips i barquetes.
  • CAAM VHC: vehicles històrics homologats fins al 31.12.2000.



Pel que fa a les categories i grups, s’organitzen:

    CATEGORIA PRODUCCIÓGrup 1.  GT Sport i GTTS
Grup 2.  A /FA
Grup 3.  N / FN
Grup 4.  FC
Grup 5.  F2000
    CATEGORIA SPORTGrup 6.  CM Promoció
Grup 7.  CM+, CN
Grup 8.  D/E
Grup 9.  E2SC
Grup 10.  CarCross
  CATEGORIA VHCGRUP A. Vehicles de més de 2.000cc
GRUP B. Vehicles de 1.601cc a 2.000cc
GRUP C. Vehicles de 1.301cc a 2.000cc
GRUP J. Vehicles fins a 1.300cc GRUP S. Vehicles Sport

Respecte al campionat, el sistema de puntuació és acumulatiu per a determinar els campions de cada categoria i grup al final de la temporada.



Punt de situació del CAAM (després d’Arinsal, Arcalís i Beixalís)

Amb tres cites disputades (Arinsal, Arcalís i Beixalís), el CAAM arriba a la Pujada la Peguera amb les classificacions provisionals encapçalades per: 

  • Categoria Producció

1r Gerard de la Casa Ubach102 pts

2n Erik Faura80 pts

3r Lluís Sala Clot63 pts

Marge líder–segon: 22 punts

  • Grups Sport

1r Joan Gil Sánchez104 pts

2n Edgar Montellà Adran82 pts

3r Filipe Brandao64 pts

Marge líder–segon: 22 punts

  • Categoria VHC

1r Cristian Mayoralas Reina79 pts

2n Joel Font Coma72 pts

3r Jaume Molas Cejudo67 pts

Marge líder–segon: 7 punts



Trofeu Pepito March

El Trofeu Pepito March, que premiarà el pilot més ràpid de la Pujada la Peguera, ret homenatge a una figura cabdal que va contribuir a forjar les arrels de l’automobilisme al país. Una distinció que condensa velocitat, excel·lència i passió en una sola peça emblemàtica.

La Pujada la Peguera 2025 reafirma el compromís de l’ACA d’impulsar l’automobilisme de muntanya i de situar Andorra com a escenari de referència per a l’esport del motor. L’organització confia en una elevada participació i convida públic i aficionats a gaudir d’una jornada plena d’emoció i espectacle a peu de carretera.

