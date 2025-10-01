Nosaltres decidim com estar físicament i mentalment

Tret de tenir una malaltia discapacitant, tots decidim en quin ambient social interactuar i, per tant, amb qui estar i de què parlar. De la mateixa manera, també decidim quin contingut veure en les xarxes socials, en la premsa o en la televisió. Després, també escollim si tenir un estil de vida actiu o passiu, menjar de manera saludable o abusar dels aliments salats, dolços o greixosos. Així doncs, estem parlant de les preferències de cadascun i aquestes és defineixen com les excuses i els motius per a actuar o no fer-ho, és a dir, utilitzem les excuses per a estar quiets o els motius per a moure´ns.
Amb això vull dir, que la vida i en aquest precís cas, el nostre organisme és el resultat de la suma de decisions preses enfocades en buscar el benefici i evitar el perjudici o en buscar el plaer i evitar el malestar. Dos comportaments totalment oposats i que en ocasions actuen just a la inversa, però el raciocini no sempre supera a la part emocional quan a decidir quina conducta escollir. A tall d’exemple tenim el consum del sucre, de les begudes alcohòliques, del tabac, de les drogues il·legals o també el fet d’exercitar-se. Així doncs, és una irresponsabilitat personal estar queixant-se constantment tant de la nostra silueta com del nostre estat mental atès que, som nosaltres mateixos qui hem decidit estar així.
La manca de determinació i, sobretot, de control emocional fan que deixem de costat la part racional en el moment de prendre decisions importants per al nostre futur. Per exemple, volem progressar laboralment, però haver de dedicar-hi certes hores setmanals ens desagrada, perquè preferiríem estar de festa amb els amics. Aleshores, la part racional està dient-nos que l’esforç invertit es veurà recompensat amb el temps, però la part emocional ens diu que hem de gaudir del moment i, per tant, és millor marxar amb els amics de festa. Així doncs, segons quina part del cervell ens domini, transcorreguts uns anys, anímicament estarem contents o frustrats.
