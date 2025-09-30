La Seu Electrònica del Govern estarà fora de servei des de divendres al migdia fins al dimarts al matí

El Govern informa que la Seu Electrònica, és a dir, l’espai virtual per a fer tràmits en línia amb l’Administració general (www.e-tramits.ad), romandrà fora de servei temporalment entre el divendres, 3 d’octubre, a les 15.00 h i el dimarts, 7 d’octubre, a les 8.00 h, a causa de treballs d’actualització de la plataforma.
Aquesta intervenció té per objectiu millorar el rendiment per tal d’oferir una experiència més segura i eficient a tota la ciutadania i les empreses del país. Per tal de minimitzar les possibles molèsties a ciutadania i empreses, es recorda que tots els tràmits es podran continuar efectuant de manera presencial als punts habilitats a tal efecte i en l’horari habitual d’obertura a:
– Ciutadania: Servei de Tràmits del Prat de la Creu.
– Empreses: Servei de Tràmits del Prat del Rull.
El Govern agraeix la comprensió i col·laboració de tots els usuaris davant aquesta aturada tècnica, necessària per a continuar avançant en la modernització digital.