El veganisme és un estil de vida que s’ha tornat molt popular en els últims temps, en el qual no consumeix cap producte d’origen animal. És important, però, acudir a un especialista en nutrició per saber si es té o no alguna deficiència que sigui important suplir. A més d’ajudar al fet que el maltractament animal es minimitzi i de reduir el mal al planeta, aquests són uns altres dels beneficis nutricionalment i de salut:

Baixa el colesterol en sang. Consumint una major quantitat de verdures, fruites i cereals i deixar el consum de carn, fa que el colesterol en la sang baixi.

Prevenció de malalties com el càncer. Hi ha estudis que assenyalen que l’estil de vida vegà ajuda a prevenir malalties com el càncer, ja que es deixen de consumir aliments processats.

Aporta beneficis a llarg termini. Es minimitza el risc de patir malalties que normalment es presenten quan s’és d’edat més avançada.

No és tan complicat. En l’actualitat és possible obtenir els nutrients a través de suplements alimentaris. Cal consultar un especialista.

Quant a la possible part negativa, aquesta es presenta principalment quan no es realitza sota la supervisió d’un especialista en nutrició.

Poden presentar-se deficiències de certs minerals.

Sense bona informació, podem ocasionar-nos greus danys a la salut. Econòmicament no és molt accessible.

Sense els suplements alimentaris correctes es pot posar en risc la salut.

Per Mujerde10.com / Tot Sant Cugat