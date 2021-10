La UPF i Fractus creen una càtedra per investigar el 6G

La Universitat Pompeu Fabra i l’empresa de hardware de connectivitat per smartphones Fractus creen una càtedra dedicada a la transferència tecnològica i la recerca en xarxes de connectivitat 6G. Segons ha informat el centre en un comunicat, la nova càtedra neix “amb la voluntat de fomentar la difusió dels coneixements en l’àmbit dels sistemes 6G de comunicació sense fils”.

La nova Càtedra UPF-Fractus quedarà vinculada a la Unitat de Coordinació Acadèmica d’Enginyeries i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions del centre, i desenvoluparà activitats tant de recerca com de formació, així com de transferència de coneixement – organització de jornades industrials, industrialització de resultats d’investigació o intercanvi entre àrees de recerca, entre altres.

Les línies d’investigació prioritàries de la nova càtedra pivotaran al voltant de la tecnologia 6G. Segons ha informat la Universitat, se centraran en el desenvolupament de tecnologies que permetin millorar la velocitat de transmissió en xarxa i en la recerca de solucions de connectivitat específiques per a l’IoT, tot plegat a partir de les xarxes mòbils de sisena generació.

El rector de la UPF, l’economista Oriol Amat, espera que aquesta càtedra sigui “la primera d’altres iniciatives encaminades a facilitar que la inversió en recerca i el coneixement que es genera a la Universitat tingui un retorn tangible cap a la societat”. Segons Amat, el vincle amb Fractus «no pot arribar en millor moment», en tant que la transferència de coneixement “és un dels principals objectius de l’actual equip de direcció” del centre.

Segons el president i CEO de Fractus, Ruben Bonet, l’empresa aportarà la seva “experiència en el disseny d’estratègies comercials i industrials” per al llançament de tecnologies innovadores. Bonet espera que la càtedra acceleri “el cercle virtuós de la innovació” i faciliti que altres projectes de l’ecosistema 6G rebin reconeixement i finançament. Per la seva banda, el director de la nova càtedra Angel Lozano, es congratula de la col·laboració de la Universitat amb “un referent internacional en el llançament i valorització de la tecnologia” com és Fractus.

Per Redacció Via Empresa