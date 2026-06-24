Vacances: com evitar l’abandó de mascotes

Milers d’animals són abandonats cada any. Les raons que ho expliquen són diverses -van des del naixement de ventrades no desitjades fins al canvi de domicili o els problemes econòmics-, i n’hi ha algunes que estan relacionades amb les vacances i la pèrdua d’interès en l’animal. Les persones que tenen mascotes veuen compensada la seva dedicació als animals amb l’afecte i la companyia que els fan. Tot i això, hi ha moments en què tenir un animal domèstic pot suposar un problema logístic. Les vacances d’estiu plantegen sovint aquest dubte: què fer amb la mascota?
Si ens desplaçarem a les nostres vacances, hem de considerar acuradament què fer amb les nostres mascotes. En línies generals hi ha tres possibilitats:
Viatjar amb la nostra mascota
Podem optar per viatjar amb la mascota. Cada cop són més els hotels que accepten gossos i gats a les habitacions o que compten amb serveis de cura d’animals.
Deixar la mascota a cura de familiars o amics
També hi ha l’opció, sobretot si estem davant de viatges de durada no gaire llarga, de deixar els nostres animals domèstics a cura de persones de confiança, com amics o familiars.
Deixar la nostra mascota en un centre especialitzat
Finalment, podem optar per deixar les nostres mascotes a centres especialitzats en la cura d’animals, com les residències per a mascotes, que cada cop proliferen més a les ciutats.
Per Redaccio-consumer-eroski