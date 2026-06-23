Jocs en català: «Jurassic Zoom»

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: «Jurassic Zoom».
El d’aquesta setmana és un joc de taula, del gènere familiar, que està fabricat per Enpeudejoc Edicions. Hi poden prendre part entre 2 i 5 jugadors i una partida sol resoldre’s en un temps relativament curt. «Jurassic Zoom» és un joc en què cal fer un safari fotogràfic, cal aconseguir el millor àlbum de fotos al final del dia. Està recomanat a partir dels 3 anys.
Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística