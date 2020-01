Ha arribat 2020, moment de reflexionar sobre tot el viscut durant aquests 365 dies i proposar-nos nous reptes per a l’any que està començant. Tenim a la nostra mà la possibilitat de construir aquest futur pròxim. I com ho farem juntes et plantegem dos reptes: d’una banda, analitzar el poder de l’autoestima i per un altre conèixer 10 secrets beauty que ens tiraran una gran mà en aquest 2020.

El poder de l’autoestima

Res ens farà sentir millor que treballar en la nostra autoestima, acceptant-nos com a éssers en construcció (amb la llibertat de canviar les coses que no ens agraden). Aquest 2019 he après molt en qüestió d’autoestima, precisament perquè ha estat un any en què ha flaquejat més del normal, i m’agradaria compartir amb vosaltres aquestes reflexions.

Mirada crítica en el món de la cosmètica i la moda. Sóc una gran amant del món de la moda i la bellesa i segueixo moltes publicacions del sector (tant en versió impresa com en online i xarxes socials), però ens toca agafar distància per a no veure’ns atrapades en alguns estereotips que ens acaben coartant la llibertat. Ser primes, joves, sense grans ni cel·lulitis i amb un cabell radiant és només un model de bellesa, que encara que continuï sent el promogut per moltes marques, no representa en cap cas “l’única bellesa”. A més, la sobreexplotació d’aquest model és un motor d’inseguretats absurd i és important sostenir una bona autoestima per a combatre aquesta pluja d’estereotips.

El feminisme ens farà més belles per dins i això es veurà reflectit per fora. La lluita per la igualtat entre homes i dones és un compromís just que assumim amb tota la societat i amb nosaltres. Mantenir una actitud crítica amb la situació de discriminació que sofreixen les dones en molts aspectes de la societat ens apodera com a éssers. Així podrem viure en concòrdia amb el que som, sense haver de sotmetre’ns a la dictadura dels paràmetres estètics, i volent-nos com a molt més que cossos.

Som dones en construcció. Aquest any he après que resulta molt enriquidor reconèixer-nos com a éssers imperfectes que estan en construcció constant, així podem lliurar-nos de la ‘esgotadora pressió de la perfecció’ i introduir els canvis que ens interessin en la nostra vida. Acceptar les inseguretats i la vulnerabilitat en alguns moments és una meravellosa fortalesa i posar-li nom a les coses és la millor manera de tirar cap endavant i canviar allò que no ens acaba de satisfer. Així que si per a sentir-te millor amb tu mateixa has d’adoptar una alimentació més sana o realitzar exercici amb major freqüència no dubtis a fer-ho.

Els 10 manaments beauty del 2020

Apostaré per una dieta equilibrada. No es tracta de ser una obsessiva de la vida ‘healthy’ però sí d’incloure certs aliments que són ideals per a la nostra alimentació, com les verdures i les fruites.

No em mouré sense la meva ampolla. Recorda que el recomanable per al teu cos és ingerir dos litres d’aigua al dia, un gest senzill que garantirà la salut de la teva pell, et dotarà d’energia alhora que redueix, per exemple, els dolors articulars.

No utlitzaré més excuses per a no fer esport. En l’actualitat existeixen un milió de formes per a realitzar exercici, tria la manera que més t’agradi, com ballar, caminar, fer ioga, nedar…. A més aconseguiràs lluir vitalitat i sentir-te més viu, alhora que desconnectes dels petits problemes del dia a dia.

Garantiré una correcta higiene facial diàriament, amb dos gestos al dia. Alliberar el nostre cutis d’impureses és bàsic perquè llueixi radiant. Per a això, és important realitzar una correcta neteja facial a la nit (sobretot si utilitzem maquillatge) i una més suau amb aigua micelar al matí. Així aconseguirem que la pell tingui un aspecte radiant i que no apareguin impureses i granets.

Realitzaré exfoliacions corporals quan convingui. A pesar que caigui fàcilment en l’oblit, les exfoliacions són tractaments molt necessaris per a la nostra pell. Aquesta preparació facilitarà la penetració i actuació de les cremes.

Triaré els tractaments més adequats per a la meva pell. Per a això és fonamental mostrar interès per les circumstàncies de la nostra pell, perquè el coneixement ens permetrà triar els cosmètics més específics a les necessitats. Un professional de la pell t’oferirà el millor diagnòstic per a això.

Calmaré la set de la teva pell. Perquè la dermis llueixi vital necessita aigua, així que és fonamental garantir la bona hidratació de la pell de manera constant i tenint en compte les necessitats de cada estació. No hi ha excuses, ja que el mercat ofereix un gran ventall de productes cosmètics facials i corporals amb fórmules adaptades a tots els gustos.

Protegiré la pell de les radiacions solars durant tot any. Cremes de protecció solar amb color, hidratació amb color i filtre SPF o maquillatge amb filtre solar. Pots trobar en l’actualitat diferents opcions per a protegir el teu rostre i el teu cos de la radiació solar, lluint un aspecte radiant i ideal per a cada moment. Recorda que protegir-se dels raigs solars no sols evita cremades prematures sinó l’envelliment prematur que causen els radicals lliures.

Premiaré la meva cabellera amb cosmètics hidratants com a màscares i la protegiré dels danys externs. El fred, el vent, la calefacció i l’ús d’eines de calor suposen un gran perjudici per a la nostra cabellera. Així per a assegurar de la seva salut, és imprescindible utilitzar condicionadors que ajuden a desembolicar i a aportar suavitat a la fibra, màscares que garanteixin la seva correcta hidratació i protectors de calor que creïn un escut entre el cabell i les eines de calor.

No cauré en la dictadura de les tendències. Pots no maquillar-te o sí, utilitzar molts cosmètics o només els bàsics. No hi ha regles per a crear un gran look, simplement segueix les teves, i no et deixis portar per les modes pel simple fet de ser tendència.