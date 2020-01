L’entrada d’una nova majoria al comú escaldenc, amb Rosa Gili al capdavant, va comportar el relleu dels càrrecs de confiança, entre ells Àngel Grau, que feia quaranta anys que estava al capdavant de la secretaria general. Ara, si no hi ha canvis de darrera hora, ocuparà la mateixa plaça a Andorra la Vella, que s’havia quedat sense aquesta figura per la marxa de l’anterior secretari.