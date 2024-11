Previsió de 58.000 vehicles d’entrada per al pont de la Puríssima

Frontera d’Andorra amb Espanya (SFGA)

La Taula tècnica del trànsit ha validat aquest divendres els diversos dispositius especials de trànsit, treballats per l’àrea de Mobilitat juntament amb la resta de cossos especials, de cara a la temporada d’hivern, moment que es registra una màxima afluència de vehicles al país. La voluntat dels dispositius es afavorir la fluïdesa del trànsit en hores punta, així com poder informar de forma deguda i prèvia a tota la població de les possibles incidències de trànsit i de les previsions de nevades.

El pont de la Puríssima marca l’inici de la temporada d’alta d’afluència de vehicles, i amb la voluntat de maximitzar la fluïdesa, Mobilitat activarà el dispositiu d’entrada a la CG1 a Sant Julià de Lòria –els dies festius i els dissabtes– entre el 30 de novembre i fins al 21 d’abril. Aquest dispositiu habilita un doble carril en direcció nord a l’avinguda Francesc Cairat i permet, així, posar dues vies d’entrada des de la frontera fins al centre de la primera parròquia del país. Com a dispositiu per a donar fluïdesa en l’operació sortida del pont, i també durant les dates hivernals, s’habilitarà un doble carril en direcció sud entre la rotonda de la Comella i la rotonda de la Margineda els diumenges i dies festius des l’1 de desembre i fins al 21 d’abril. A més, i coincidint amb els moments puntes de baixada de vehicles de les pistes d’esquí, el Servei de Circulació del Comú de Canillo també preveu impulsar dispositius especials a la carretera general CG2.

Quan a la previsió d’entrada de vehicles, durant el pont de la Puríssima, entre el 5 i el 8 de desembre, es preveu l’arribada de 58.100 vehicles, 43.400 dels quals vindrien per la frontera hispanoandorrana i 14.700 per la francesa. Concretament per als dies 5 i 6 de desembre, moments d’inici del pont a Espanya mentre que a Andorra és laborable, el cap d’Àrea de Mobilitat, Dani Boneta, ha recomanat la reducció dels desplaçaments interns i ha emfatitzat la necessitat d’impulsar teletreball, en la mesura del possible. De fet, entre el 5 i 8 de desembre es mobilitzaran més de 200 efectius diaris entre Policia, Serveis de Circulació Comunals i Mobilitat amb la realització.

Per a tota la temporada d’alta afluència de vehicles, es recomana a la ciutadania preveure els desplaçaments amb antelació i seguir a temps real les informacions facilitades a través de les xarxes socials per l’àrea de Mobilitat.

Més enllà del pont de la Puríssima, també s’ha informat que entre el 20 de desembre i el 6 de gener, dates nadalenques, es preveuen l’entrada a Andorra de 234.200 vehicles. Entrant al detall, en la frontera hispanoandorrana s’estima l’accés al país d’uns 151.500 vehicles, mentre que per la francoandorrana uns 82.700. Quant a les previsions de Setmana Santa de 2024, entre el 16 i el 21 d’abril, s’estima una entrada de 79.500 vehicles, dels quals 52.000 entrarien per la frontera amb Espanya i 27.500 per la francesa.

Finalment, i per a la resta de la temporada d’hivern més enllà de les dates assenyalades ja esmentades, l’afluència més alta de vehicles es preveu entre el 8 de febrer i el 2 de març.