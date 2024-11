Què ve després del boom de la fotovoltaica?

Plaques solars en el sostre d’una casa (Istock.com)

En l’actualitat s’estan instal·lant panells solars en empreses, indústries, habitatges privats i altres edificis amb l’objectiu principal d’independitzar-se dels preus de l’electricitat de la xarxa. Inversors i personal qualificat per a la instal·lació de sistemes fotovoltaics no paren de treballar a causa de l’alta demanda. Però, què passa si la demanda comença a caure i creix la competència?

Segons expliquen els experts de LOXONE, líder en solucions d’automatització per a edificis intel·ligents, a mesura que la competència en el mercat d’energia fotovoltaica s’intensifica i la demanda d’instal·lacions en llars disminueix, és essencial diferenciar-se i assegurar la rendibilitat a llarg termini. “Els projectes que compten amb la instal·lació del nostre sistema d’automatització d’habitatges i edificis, no només ofereixen una gestió energètica completa en l’actualitat, sinó que també s’adapten a les necessitats canviants del mercat i dels consumidors en el futur”.





La gestió holística de l’energia en tres passos

Com aprofitar al màxim l’electricitat generada pels panells solars en un mercat cada vegada més competitiu i afectat per la inflació? Loxone respon a aquesta pregunta oferint tant el maquinari com el programari necessari per a una gestió energètica holística.

Segons els professionals de Loxone “la gestió de l’energia és més que comptar amb un sistema de calefacció eficient, va més enllà del sistema fotovoltaic instal·lat i de la ventilació amb recuperació de calor. La veritable eficiència energètica només s’aconsegueix quan tots aquests components es poden comunicar entre ells, d’aquesta manera es pot treure el màxim partit al potencial d’estalvi energètic“.





Per a això són essencials 3 passos principals

1. Entendre les necessitats energètiques. Amb el bloc Central Energia de Loxone, es visualitza en temps real la producció i el consum d’electricitat, la qual cosa permet prendre decisions informades sobre el seu ús.

2. Reduir el consum bàsic. Loxone ajuda a minimitzar el consum elèctric essencial per a mantenir un edifici en funcionament, eliminant despeses innecessàries.

3. Optimitzar el consum energètic. Amb Loxone, l’electricitat autogenerada s’utilitza de manera eficient, evitant pics de consum i aprofitant els moments més econòmics.





Automatització per a un èxit sostenible

Una vegada instal·lat el Miniserver de Loxone, les possibilitats d’automatització són infinites: il·luminació, ombreig, climatització, seguretat, control d’accés i més es poden integrar de manera pràctica. Això transforma la instal·lació fotovoltaica en una relació a llarg termini amb el client i millora la seva comoditat diària.

Imaginem un sistema fotovoltaic en la teulada. Durant l’estiu, es genera abundant electricitat, però a l’hivern es necessita energia de la xarxa per a la calefacció. Loxone redueix aquest consum i brinda un control total al propietari, qui pot supervisar la producció i el consum en temps real gràcies al bloc Central Energia.





Per Tecnonews