Vall de Núria inicia la temporada d’hivern amb el Parc Lúdic

La Vall de Núria. Foto: FGC

Les estacions d’esquí i de muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) es preparen per a obrir la temporada d’hivern 2024-2025. La primera en fer-ho és Vall de Núria, aquest mateix dissabte 30 de novembre en l’horari habitual de l’estació, de 9 h a 17 h. La resta d’estacions d’FGC Turisme, La Molina, Vallter, Espot, Port Ainé i Boí Taüll, obriran portes a partir del divendres vinent, dia 6 de desembre, amb les diferents ofertes lúdiques i gastronòmiques i amb les pistes que estiguin disponibles si les condicions climatològiques ho permeten.

Vall de Núria és la primera que obre i ho fa amb la gran atracció de l’estació: el Parc Lúdic. Les persones visitants tindran accés al tubbing, on podran lliscar amb un donut gegant per una pista llarga, al recorregut de jocs d’equilibri en alçada, on hauran de superar ponts, cordes i obstacles, i al rocòdrom, per a iniciar-se en l’escalada segura. Durant les properes setmanes, també es posarà en marxa la pista de trineus, que aquesta temporada estrena una nova zona pensada per a enriquir l’experiència de les persones visitants.

Pel que fa a les activitats, destaquen les sortides pels camins de passeig, com la volta al llac o la Creu d’en Riba; la ruta dels ponts històrics, que consisteix a recórrer un petit itinerari de quatre ponts antics que ja s’utilitzaven antigament, o l’observació d’ocells. A partir del dissabte, els més petits, també podran fer un tast de Nadal amb els itineraris-jocs de “La Vall dels Tions”, els quals estan repartits per tota l’estació.

També es podran visitar diverses exposicions, com “90 anys d’història. El cremallera de Núria” (ubicada a l’estació de Ribes Vila); “Memòries de Neu”; “La Vall dels 5 elements” i “Les Muntanyes del còmic del TMFF”. Les persones que visitin la Vall també podran accedir a la Basílica i visitar l’Hermita de Sant Gil. Pel que fa als serveis de gastronomia, estaran a ple funcionament el restaurant de l’hotel i el bar Finestrelles.

El Cremallera de Núria, l’únic mitjà per accedir a la vall, reprèn la circulació diària coincidint amb l’inici de la temporada d’hivern de l’estació de muntanya. Enguany, s’ha creat un nou abonament de temporada d’hivern del Cremallera, amb accés il·limitat a aquest transport turístic des de l’1 de desembre -diumenge- i fins al 30 d’abril. Aquesta oferta també dona accés al Telefèric Coma del Clot. El preu d’adult és de 60 € i l’infantil, de 37 €.