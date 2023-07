Plantes per a reduir la temperatura de la llar (II)

Un exemplar de Chlorophytum comosum (iStock)

Per a combatre la calor dins de les nostres cases se sol recórrer a equips de refrigeració, però hi ha una manera alternativa, més econòmica i sostenible: l’ús de plantes. Totes les plantes transpiren i aporten humitat a l’ambient, per la qual cosa contribueixen a baixar la temperatura. No obstant això, no totes elles són les més eficients.

Després d’haver-ne explicat alguna ja fa unes setmanes, ara, compartim dues opcions més d’espècies de plantes que millor funcionen per a regular la temperatura a casa:

Falgueres. Aquestes plantes, d’aspecte frondós i molt populars a casa nostra, generen una bona massa foliar, i com a planta, a penes requereix cures específiques. La falguera ajudarà a rebaixar alguns graus la temperatura ambiental, aportarà a l’ambient un alt nivell d’humitat, i purificarà l’ambient, alhora que el farà molt més agradable. Aquesta planta pot col·locar-se sobre un peu enlairat, o estar penjada sobre alguna paret o racó de la casa.

Chlorophytum comosum. És una planta molt popular i és coneguda també com a “Cinta”. Les seves llargues fulles creen masses foliars elegants alhora que denses. És molt rústica i de creixement ràpid. Igual que les falgueres, pot col·locar-se sobre un peu enlairat, o estar penjada sobre alguna paret o racó de la casa. El Chlorophytum comosum és capaç d’absorbir la calor de manera efectiva. També és una espècie molt eficaç per a combatre elements tòxics de l’ambient.





Per Floresyplantas.net