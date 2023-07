“Barbie”, de Greta Gerwig, en català a 37 sales de cinema

El passat dijous, 20 de juliol, Barbie es va estrenar a 37 sales doblada al català amb el suport de la Secretaria de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat. La pel·lícula compta amb la direcció de Greta Gerwig que porta al cinema la nina més famosa del món.

Així, la pel·lícula se suma al llistat de grans estrenes en català d’enguany, entre les quals destaquen Indiana Jones i el dial del destí; The First Slam Dunk; Elemental; Detectiu Conan: Black Iron Submarine, i Ninja Turtles: Caos mutant, que arribarà als cinemes a l’agost. Durant aquest any, les sales de cinema han estrenat 49 pel·lícules doblades o subtitulades en català amb el suport del Departament de Cultura de l’Executiu de Catalunya.

Barbie viu una vida fantàstica a Barbieland fins que es fa algunes preguntes massa incòmodes per al món idíl·lic on viu i és expulsada cap al món real perquè no és prou perfecta. Margot Robbie fa el paper protagonista i Ryan Gosling representa el seu company, Ken, amb veus d’Isabel Valls i Ivan Labanda, respectivament, en la versió doblada al català.