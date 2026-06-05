Continua durant l’estiu l’activitat ‘Camina amb el CAP’, a la Seu

By:
On:
In: Pirineu
El cartell promocionant l'activitat
El cartell promocionant l’activitat

L’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la Seu d’Urgell continua aquest estiu amb el projecte «Camina amb el CAP», una iniciativa de salut comunitària que promou l’activitat física i el benestar a través de caminades grupals. L’activitat té lloc cada divendres amb sortida des del CAP de la Seu d’Urgell. Es tracta d’una proposta gratuïta i sense inscripció prèvia, oberta a tota la població. La primera cita de la temporada ha estat aquest mateix dia 5 de juny, i s’allargarà el calendari fins al 28 d’agost. L’horari establert s’avança i serà de 8.30 a 10 hores. 

“Camina amb el CAP” ofereix caminades d’uns 90 minuts, combinant exercici físic moderat amb espais de relació social i connexió amb l’entorn natural. Aquesta acció s’emmarca dins les estratègies de promoció de la salut i salut comunitària, reforçant el paper del CAP com a agent actiu en la millora del benestar físic, emocional i social de la població.

[do_widget id=category-posts-pro-64]