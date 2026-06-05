Continua durant l’estiu l’activitat ‘Camina amb el CAP’, a la Seu

L’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la Seu d’Urgell continua aquest estiu amb el projecte «Camina amb el CAP», una iniciativa de salut comunitària que promou l’activitat física i el benestar a través de caminades grupals. L’activitat té lloc cada divendres amb sortida des del CAP de la Seu d’Urgell. Es tracta d’una proposta gratuïta i sense inscripció prèvia, oberta a tota la població. La primera cita de la temporada ha estat aquest mateix dia 5 de juny, i s’allargarà el calendari fins al 28 d’agost. L’horari establert s’avança i serà de 8.30 a 10 hores.
“Camina amb el CAP” ofereix caminades d’uns 90 minuts, combinant exercici físic moderat amb espais de relació social i connexió amb l’entorn natural. Aquesta acció s’emmarca dins les estratègies de promoció de la salut i salut comunitària, reforçant el paper del CAP com a agent actiu en la millora del benestar físic, emocional i social de la població.