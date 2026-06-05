L’FPNSM guanya la 7a edició dels Premis UNICEF Andorra

UNICEF Andorra va celebrar, aquest dijous, la setena edició dels Premis UNICEF Andorra 2025, una iniciativa biennal que reconeix projectes i accions que contribueixen de manera significativa a la defensa i promoció dels drets dels infants al Principat. La jornada va reunir més de 100 persones, entre representants d’entitats, centres educatius, empreses, institucions i ciutadania compromesa amb la infància.
Els premis reten homenatge a Manela Mora, fundadora del Comitè Nacional d’Andorra per UNICEF i figura clau en la defensa dels drets de la infància al país. Amb aquests guardons, UNICEF Andorra vol posar en valor aquelles iniciatives que, des de diferents àmbits, generen un impacte positiu, tangible i transformador en la vida dels infants i adolescents.
En aquesta edició s’han presentat nou candidatures procedents d’escoles, entitats socials, institucions culturals i organitzacions del país, demostrant la riquesa i el compromís de la societat andorrana amb la infància.
Els projectes participants han estat:
- Camins de Memòria, de l’Escola Andorrana de Batxillerat.
- Concert de Santa Cecília, de la Fundació ONCA.
- Festa Solidària: Comprem Vacunes, de l’Escola Andorrana d’EscaldesEngordany.
- Invisible, de l’Escola Entreacte.
- M’ajudes, de l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Encamp.
- Rusquejant amb RNA, del Servei de Joventut del Comú d’Andorra la Vella.
- Servei d’Impressió 3D: Innovació aplicada a suports tècnics personalitzats per a la infància, de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM).
- Sumem per Educar, del Col·legi Sant Ermengol.
- Tots Marquem, de la Federació Andorrana de Futbol.
Després de la valoració del jurat, els tres projectes finalistes van ser Festa Solidària: Comprem Vacunes, de l’Escola Andorrana d’Escaldes-Engordany; Rusquejant amb RNA, del Servei de Joventut del Comú d’Andorra la Vella; i Servei d’Impressió 3D, de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell.
Finalment, el jurat va decidir atorgar el Premi UNICEF Andorra 2025 al projecte “Servei d’Impressió 3D: innovació aplicada a suports tècnics personalitzats per a la infància”, impulsat per la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM). El guardó va ser recollit per Guillem Cabanes, en representació de l’entitat.
La iniciativa destaca per la seva capacitat d’aplicar la innovació tecnològica al servei de la inclusió, l’autonomia i la igualtat d’oportunitats dels infants. Mitjançant la fabricació digital i un treball multidisciplinari, el projecte dissenya i produeix suports tècnics personalitzats adaptats a les necessitats específiques de cada infant, facilitant aspectes tan importants com l’alimentació, l’escriptura o la manipulació de materials escolars.
Durant l’acte, les persones assistents van poder conèixer de primera mà cadascun dels projectes candidats, en una gala que va posar de manifest la capacitat transformadora de les iniciatives impulsades per escoles, entitats i institucions del país.
UNICEF Andorra vol felicitar totes les persones, equips i organitzacions participants per la qualitat de les candidatures presentades i pel seu compromís amb la construcció d’una societat més inclusiva, participativa i respectuosa amb els drets dels infants.
A través d’aquests premis, UNICEF Andorra reafirma el seu compromís de continuar promovent i visibilitzant aquelles iniciatives que contribueixen a fer efectius els drets dels infants i adolescents al país.