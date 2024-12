Pentinats per a les festes: fàcils, còmodes i enlluernadors

Una dona a punt per a enlluernar aquestes festes (@shaynagold / Belleza Activa)

Arriben les festes de Nadal, aquesta època màgica de l’any plena de sopars, esdeveniments, reunions i, per descomptat, oportunitats per a enlluernar. Els looks d’aquestes dates sempre tenen un toc especial: més lluentor, més glamur i aquest plus de sofisticació que totes busquem. Però, qui diu que tot això no pot anar de bracet amb la comoditat i la practicitat? Hem recopilat, per a tu, sis pentinats per a les festes, perfectes perquè et sentis radiant, afavorida i llesta per a brillar en cada cita, sense sacrificar la comoditat ni passar-te hores davant del mirall.

1. Semirecollit amb ones

És ideal per a controlar el volum i l’encrespament, especialment en esdeveniments afterwork que s’allarguen durant hores. Les ones aporten moviment i romanticisme, mentre que el semirecollit buida el rostre i estilitza les faccions. Utilitza un esprai texturizador abans d’ondular per a aconseguir un acabat més durador i natural.

2. Trossa alta amb volum

Res desprèn més glamur que una bona trossa alta. Per a donar-li un extra de volum, crea una trena i gira-la sobre si mateixa per a formar el recollit. Si vols que el resultat quedi més suau i juvenil, deixa alguns flocs solts en el frontal. Un altre tip: aplica una mica de laca al final per a assegurar que tot es mantingui en el seu lloc.

3. Cabellera cap a un costat

Un clàssic de les catifes vermelles que mai falla. La ratlla al costat aporta elegància instantània i buida el rostre, deixant tot el protagonisme al vestit i els complements. Aquest pentinat funciona igual de bé amb una cabellera llisa, amb ones o fins i tot amb rínxols. Usa una planxa per a marcar les ones si busques un look més polit o un acabat més despreocupat.

4. Sí a la boina

La boina és el complement estrella de Nadal. Llueix-la amb una cabellera natural i texturada, a l’estil francès. Un toc d’elegància i originalitat a la boina elevarà el teu look i et donarà un aire més festiu, per a arrasar en els esdeveniments de dia i de nit. Aplica un esprai amb lluentor en les puntes per a aconseguir un acabat subtil però festiu.

5. Juga amb el serrell

Els serrells són un must aquesta temporada, i no necessites tallar-te el cabell! Els postissos són una opció fantàstica per a renovar el teu look en aquesta època de l’any (i en qualsevol!). Des de l’atrevit baby bangs fins al sempre afavoridor serrell de cortina, aquest detall et donarà un aire fresc i sorprenent. Per a aconseguir un acabat més natural, assegura’t que el to del serrell combini amb la resta de la teva cabellera.

6. Wet look

El pentinat per excel·lència per a ocasions especials. Aquest estil és perfecte per a cabelleres midi i curtes, on els recollits no sempre són una opció. Dona-li un toc extra utilitzant gel de fixació per a marcar les teves baby hairs i crear formes en el frontal. El resultat és modern, elegant i ple d’actitud. Usa una pinta fina per a definir les formes i assegura’t d’aplicar suficient fixador perquè el look es mantingui intacte.

Amb aquestes idees, estaràs llesta per a triomfar en cadascun dels teus esdeveniments aquestes festes. El millor? No sols lluiràs espectacular, sinó que també et sentiràs còmoda i segura. Així que tria el teu pentinat favorit, posa’t el teu millor look i prepara’t per a enlluernar. Bones festes!





Per bellezactiva.com