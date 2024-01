Penellons: Entendre, prevenir i tractar aquests visitants cutanis

Un peu afectat per penellons (Getty images)

Els penellons, també coneguts com a abscessos cutanis, són una afecció dermatològica que causa molèsties i dolor. Entendre què són els penellons, com es desenvolupen, com evitar-los i com tractar-los és crucial per a mantenir una pell saludable.

Què són els Penellons?

Els penellons són infeccions bacterianes que afecten els fol·licles pilosos i els teixits adjacents. La majoria dels casos són causats pel bacteri Staphylococcus aureus, que es troba a la pell de moltes persones sense causar problemes. Tanmateix, quan aquest bacteri entra en el cos a través d’una petita ferida o un fol·licle pelós obstruït, pot provocar una infecció i el desenvolupament d’un penelló.

Els símptomes inicials inclouen picor, vermellor i inflor, que poden evolucionar cap a la formació d’una protuberància plena de pus. Aquesta àrea pot ser dolorosa i, en alguns casos, acompanyar-se de febre.





Com evitar-los?

Mantenir la pell neta: Rentar-se les mans i la pell regularment ajuda a prevenir l’acumulació de bacteris que podrien causar infeccions.

Ús d’antisèptics: L’ús d’antisèptics suaus pot ajudar a mantenir la pell lliure de bacteris i reduir el risc d’infeccions.

Canvis a l’alimentació: Una dieta equilibrada amb nutrients essencials pot reforçar el sistema immune, ajudant a prevenir infeccions cutànies.

Evitar gratar: Pot estendre les infeccions i causar complicacions. És millor deixar que el penelló maduri i es trenqui de manera natural o sigui tractat per un professional de la salut.





Com Tractar els Penellons?

Aplicació de Calor: L’aplicació de compreses calentes, pot ajudar a accelerar la maduració del penelló i facilitar la seva ruptura.

Antibiòtics: En casos greus, es poden prescriure antibiòtics per a combatre la infecció.

Drenatge: En alguns casos, un professional de la salut pot haver de drenar quirúrgicament el penelló per a prevenir la propagació de la infecció.

Higiene Personal: Mantenir una bona higiene personal, com rentar-se les mans regularment i utilitzar sabons antibacterians, pot ajudar a prevenir la propagació de les infeccions.