Gina: “Em fa més il·lusió que reconeguin al meu iaio que a mi”

Gina Martínez (Tresdeu Media)

Parlem amb Gina Martínez, historiadora de l’art i estudiant de filologia catalana, a més de músic. Nascuda a l’Alcúdia, la guanyadora del primer premi a ‘Tiktoker de l’any’ en 2023 ens conta els seus inicis a xarxes, les seues influències i les seues anècdotes més destacades des que va començar en aquest món digital.

QUÈ ET VA MOTIVAR COMENÇAR A CREAR CONTINGUT?

Jo vaig començar per avorriment en la quarantena, però ho feia tant en castellà, com en valencià, el que m’apetia. Finalment, veia que hi havia molta gent, com per exemple Miss Tagless, que feia contingut en valencià i vaig dir: A veure, però si jo en el meu dia a dia parle en valencià quin poc trellat és que jo estiga ací fent-ho en castellà, que damunt no sé quasi ni parlar-ho (riu). Aleshores el fet de veure que hi havia gent que creava en valencià em va motivar. Un altre fet que em va començar a motivar va ser el fet de poder ajudar el meu iaio, que ell eixira també en els meus vídeos, així de manera que ell es divertia, jo també, i era un temps agradable que passàvem junts.

FINS A ON T’AGRADARIA ARRIBAR AMB EL TEU CONTINGUT?

A mi m’encantaria arribar a tota mena de gent, jo vull aplegar a gent jove, gent major, no m’importa l’edat, a gent que parle valencià, però sobretot, evidentment, m’agradaria apropar també a eixa gent que no parla valencià en el seu dia a dia, o que no el sol dominar, perquè també puguen aprendre amb mi. Igual que jo també puc aprendre d’ells, perquè realment jo no soc una professional d’açò. Però el simple fet que una persona que no parla en valencià ja veja els teus vídeos i t’envie eixos missatges de “Jo no parle en valencià, però gràcies a tu estic començant”, és on a mi m’agrada arribar també.

Gina Martínez (Tresdeu Media)

QUINS SÓN ELS I LES TEUES REFERENTS?

En tinc molts, però per exemple, dels meus primers referents, que no feia TikTok, era Carolina Ferre. Quan jo era xicoteta a mi m’encantava veure-la, eixe somriure a mi sempre m’ha atrapat molt. Després també Eugeni Alemany, que va ser una de les persones amb qui vaig començar a fer vídeos també. Més tard va ser Miss Tagless, també han sigut Cabrafotuda, Apitxat… ha sigut com un mix de tots els creadors valencians que a mi em va motivar a fer el que faig.

També, m’agrada molt el contingut, per exemple, de Lola Lolita perquè pense que és molt natural, ja que mostra com és el seu dia a dia. Igual es mostra tota arreglada que en pijama, i això és el que m’agrada, veure una persona en totes les seues facetes.

COM HA SIGUT REBRE EL PREMI DE MILLOR TIKTOKER DE L’ANY EN LA GALA DE CREACIÓ DE CONTINGUT?

La veritat que jo encara no m’ho crec ara com ara, i estic súper, supercontenta, perquè és fantàstic que et reconeguen això que fas. Evidentment, no has de motivar-te per un premi, però quan t’han donat el premi és com “uau, el que estic fent realment està aplegant a la gent i està agradant”. I per mi ha sigut com una motivació al cent per cent. De fet, portava una època en la qual estava que no em venien idees al cap, com més parada, no sabia molt bé què fer, i això és com una espenteta que m’ha dit “va, vinga, Gina, continua”, i ara no em canse de fer Tiktoks.

QUINA HA SIGUT L’EXPERIÈNCIA MÉS POSITIVA QUE HAS TINGUT?

N’he tingut vàries. He de dir que per mi la més positiva és, com ja he dit abans, compartir els ratets amb el meu iaio, però sobretot el fet que el reconeguen pel carrer, inclús em fa més il·lusió que el reconeguen a ell que a mi. Ell va al centre de dia i quan va allí, el tenen com al famós del centre de dia, i el fet que ell vinga i em conte eixes anècdotes, m’encanta.

I parlant en el meu cas, em quede quan vaig anar a una mascletà al principi de fer contingut, i estant allí, ple de gent, em van vindre dues xiques superemocionades i em van dir “Eres Gina?” i jo “Sí, soc Gina”. Em van dir “Et seguim en TikTok, podem fer-nos un vídeo amb tu?” i clar, això va ser com de les primeres vegades, i jo deia “uau, en una mascletà que hi ha molta gent, venen amb mi a demanar-me una foto. Són coses que et trobes i dius “que guai”. No m’ho esperava, la veritat. Em vaig quedar en pla “estes qui són, les hauria de conéixer o què passa”, però molt guai.

Gina Martínez (Tresdeu Media)

I LA MÉS NEGATIVA?

La més negativa, moltes vegades, són les crítiques. A mi quan es claven directament en el meu contingut, que no els agrada o el que siga, a mi això no m’afecta, perquè a tot el món no li pot agradar el contingut de tots. En el meu cas, ha sigut quan s’han clavat directament en el TikTok amb el meu iaio, que han aplegat a dir que jo l’utilitze, que es nota que no vol estar en els vídeos, que jo trac al meu iaio pel like fàcil. Quan es claven en el tema “iaio” és quan a mi realment em fa mal, però també he hagut d’aprendre a viure amb les crítiques i acceptar-les, i quan he pogut justificar-me de la millor manera que és amb educació, ho he fet. Has de passar d’eixos comentaris. Però al principi dius “ostres, per què m’han dit això?”. Després dius “mira, més debat, més abast tindrà”.

QUIN ÉS EL TEU SOMNI PER COMPLIR?

Jo tinc un somni molt clar, i és que À Punt, vull fer les campanades 2025 (riu). També, ja que estic, m’encantaria aconseguir ser professora algun dia de veritat, aplegar a estar en xiquets i poder transmetre tot el que tinc allà dins. Però À Punt, les campanades també.





Per Text i vídeo: Tresdeu