La Seu celebra el Concert de Sant Sebastià ofert pels Cors del Conservatori de Música dels Pirineus

Cartell del concert de Sant Sebastià a la Seu (Aj. la Seu)

Avui diumenge, 21 de gener, a les cinc de la tarda, tindrà lloc a la sala Sant Domènec de la capital de l’Alt Urgell un concert amb els cors del Conservatori de Música dels Pirineus i de les escoles municipals de música de la Seu, Berga i Puigcerdà, en motiu de les festes de Sant Sebastià.

Enguany, a més, es compta amb el prestigiós director de cors basc Basilio Astúlez*, qui treballarà intensament amb l’alumnat durant la trobada prèvia al concert i serà ell mateix qui dirigirà el concert final.

El concert portarà al públic arreu del món a través d’un viatge amb cançons de Panamà, Japó, Cuba, Israel, Trinidad, Polinèsia, Brasil, País Basc i Catalunya, acompanyades al piano per Lourdes Querencia.





Projecte coral 2023-2024

Precisament aquest passat diumenge, els cors del Conservatori de Música dels Pirineus i les escoles municipals de música de Berga, la Seu d’Urgell i Puigcerdà van iniciar els assajos del repertori que forma part del projecte coral d’aquest curs 2023-2024.

Després d’un treball de les obres, d’assajos conjunts en les diferents seus i d’una estada de cap de setmana de treball intens que es durà a la capital de l’Alt Urgell, avui dissabte i demà diumenge, 21 de gener, el concert serà la culminació de tota aquesta tasca portada a terme per setanta alumnes dels quatre centres.

Els assajos previs han estat a càrrec de Xavier Llobet, Mariona Soldevila, Sonia Lanau i Beatriz López.

Un any més els centres volen agrair a la Germandat de Sant Sebastià que compti i patrocini projectes amb el Conservatori de música dels Pirineus i les escoles municipals de música, apostant així pels músics i l’educació musical local.





*Basilio Astúlez és professor de Cant Coral al Conservatori Municipal de Leioa i fundador del cor infantil Leioa Kantika Korala el 2001, el cor juvenil femení La Kantoria el 2005 i el mixt SJB el 2007. Aquesta jove escola coral engloba més de 150 cantants d’entre 7 i 35 anys i ja ha rebut nombrosos guardons en certàmens espanyols i europeus.

El 2000 va fundar el grup de cambra femení Vocalia Taldea, posseïdor de més de 20 guardons als principals certàmens corals del circuit internacional.

Ha rebut el premi especial a la millor direcció al 47è Certamen Internacional C. A. Seguizzi a Gorizia, Itàlia, pel seu treball al capdavant de Leioa Kantika Korala, també el premi especial a la millor direcció al 38è Florilège Vocal de Tours, a França, pel seu treball al capdavant de Vocalia Taldea.

Actualment és professor de Direcció Coral per a entitats educatives, universitats i diverses federacions corals del país i sovint sol·licitat com a jurat en certàmens i per a oferir cursos i seminaris de cant coral a Europa, Amèrica i Àsia. Des del 2018 és també professor de direcció coral al Conservatori Superior del País Basc Musikene.