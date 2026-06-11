Patrick Toussaint entra a formar part del Consell de la FIS

La ciutat de Belgrad (Sèrbia) ha acollit, avui dijous, el 57è Congrés de la Federació Internacional d’Esquí (FIS), en el qual s’ha elegit nou president de l’ens internacional i s’ha renovat també el seu Consell. Patrick Toussaint, vicepresident de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), ha estat elegit com a un dels seus membres. El nou president de la FIS serà Alexander Ospelt, de Liechtenstein. Toussaint havia format part del Consell de la FIS des del 2022 fins el 2024.
Avui, l’andorrà ha estat novament elegit entre altres 27 candidats que optaven a les 18 places del nou Consell. Toussaint ha estat escollit conjuntament amb Michael Huber (Àustria), Flavio Roda (Itàlia), Magdalena Kast (Argentina), Deidra Dionne (Canadà), Tove Moe Dyrhaug (Noruega), Fabien Saguez (França), Ken Odashima (Japó), Franz Steinle (Alemanya), Dexter Paine (Estats Units), Victoria Gosling (Gran Bretanya), Jean-Philippe Rochat (Suïssa), May Peus (Espanya), Zhao Wang (China), Nevena Ignjatović (Sèrbia), Martti Uusitalo (Finlàndia), Tomaž Kunstelj (Eslovènia) i Jana Palovičová (Eslovàquia).
El nou president de la FIS serà Alexander Ospelt, de Liechtenstein, que avui ha estat el vencedor en una votació que s’ha decidit per 65 vots per a Ospelt pels 64 que ha sumat el fins ara president, Johan Eliasch, que ocupava el càrrec des del 2021.
Patrick Toussaint, vicepresident de la FAE i nou membre del Consell de la FIS: “Hem fet la feina per a tornar a entrar. L’última vegada va ser un càstig a nivell d’Andorra que ens van fer pagar i ara tornem a estar-hi i tornem cap a casa contents”.