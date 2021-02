Pallarés afirma que no hi ha cap irregularitat en la contractació d’eventuals per urgència

En resposta a les manifestacions del Sindicat del Personal Adscrit a l’Administració General, la ministra de Funció Pública i Simplificació de l’Administració, Judith Pallarés, ha afirmat que no s’ha incorregut en cap irregularitat a l’hora de contractar personal per la via d’urgència sense passar edicte. Totes les contractacions han passat per l’informe d’intervenció previ i s’han justificat degudament per la necessitat dels departaments en el context actual.

En relació a aquest tipus de contractació, la ministra Pallarés, ha explicat que s’està treballant perquè la modificació de la Llei de la Funció Pública contempli les bosses de treball com a opció per agilitzar i facilitar les contractacions d’urgència d’eventuals per aquells serveis que ho necessitin de manera immediata. D’aquesta manera, els aspirants a eventuals haurien de passar un edicte i passarien a formar part d’una bossa de treballadors en reserva que es podrien contactar en cas de necessitat.

En declaracions davant la premsa, Pallarés ha lamentat les manifestacions que recull el comunicat del SIPAAG, sobre abusos d’autoritat a treballadors. En aquest sentit la ministra ha manifestat que la seva porta “sempre està oberta” per atendre qualsevol demanda i que si això es demostrés que és cert, cal actuar.