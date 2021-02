L’Alt Urgell, l’única comarca catalana amb risc baix de rebrot aquest dilluns

L’Alt Urgell és a data d’avui l’única comarca de Catalunya que té risc baix de rebrot del coronavirus, segons la darrera actualització de dades del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Tot i que les darreres hores ha repuntat lleugerament, aquest dilluns l’EPG a nivell local encara està a només 73 punts (112 punts menys que fa una setmana, quan era de 183), mentre que la velocitat de reproducció del virus és a tan sols 0,60 (-0,49 respecte d’ara fa set dies). Amb uns nivells semblants als de l’Alt Urgell, hi ha quatre comarques amb risc mitjà: el Berguedà, la Segarra, el Priorat i el Montsià. La resta estan a nivell alt (entre elles el Pallars Jussà) o molt alt (incloent la Cerdanya, el Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça i l’Aran).

A la Seu d’Urgell, aquests dos indicadors estan més alts, però igualment es mantenen a nivells baixos: a 108 i a 0,73 respectivament. De la resta de municipis de la comarca, la majoria estan amb un risc molt baix (nivell verd) o fins i tot amb incidència zero, com és el cas d’Estamariu, el Pont de Bar, Josa i Tuixent i la Vansa i Fórnols. A més a més, el percentatge de positius dels nous tests ha seguit baixant al llarg del cap de setmana i ja està a només un 1,05%. En tots els casos, aquests dies s’ha registrat els nivells d’incidència del virus més baixos dels darrers cinc mesos, tant a la ciutat com a la comarca.

Aquesta bona situació actual també la confirma l’actualització setmanal de dades publicada per l’Ajuntament de la Seu. A l’Àrea Bàsica de Salut urgellenca, ara hi ha 21 casos actius de COVID-19, quasi una tercera part menys dels que hi havia ara fa una setmana (30). D’aquests, tan sols un està està ingressat al Sant Hospital. Els 20 restants estan confinats a domicili, com també ho estan 64 contactes directes no positius (-18 respecte de la setmana passada).

D’altra banda, a l’Alt Urgell hi ha un sol grup escolar confinat, després que divendres passat es va arribar a la situació de no haver-n’hi cap. Aquesta darrera setmana no hi ha hagut cap defunció al Sant Hospital. El nombre de víctimes mortals des que va començar la segona onada de la pandèmia -l’agost passat- és de 22.

Repunt a l’Alt Pirineu i a Catalunya

Tot i aquestes bones dades a l’Alt Urgell, les darreres quaranta-vuit hores s’ha experimentat un repunt a la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, on ara la Rho7 és a 1,04; el risc de rebrot, a 398; i el percentatge de positius, al 6,64%. En part, a causa d’un nou empitjorament a l’Aran, on aquests dos indicadors tornen a pujar i estan a 1,46, a 1.833 i al 14,82% respectivament. Les de l’Aran són, juntament amb les de la Garrotxa, les pitjors dades de tot Catalunya ara mateix. Als quatre hospitals pirinencs ara hi ha en total 20 ingressats.

Al conjunt de Catalunya també s’ha trencat la tendència a la baixa i la Rho7 torna a estar a prop del límit recomanat (a 0,95). Les darreres hores han tornat a augmentar els ingressats a planta dels hospitals (2.029) tot i que segueixen baixant els de les UCI (588).