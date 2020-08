Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra

GÈNERE Comèdia

CLASSIFICACIÓ Apta

DIRECTOR Santiago Segura

INTÈRPRETS Santiago Segura, Toni Acosta, Martina D’Antiochia, Calma Segura, Luna Fulgencio, Carlos González Morollón, Sirena Segura, Leo Harlem, Silvia Abril, Loles León, Wendy Ramos …

SINOPSI Amb el triomf de l’assistent virtual Conchy, el Javier s’ha convertit en líder del xat de mares i tot va com una seda. Sembla tenir-ho tot sota control, però la inesperada notícia d’un nou nadó ho posa tot de cap per avall… i per rematar-ho, els visitarà la sogra.