Ja es coneixen els quatre finalistes al concurs Sons 2020

El XIII Concurs Sons de la Mediterrània, organitzat pel Grup Enderrock i el Centre Artesà Tradicionàrius, ja té finalistes. Són quatre projectes emergents que renoven i porten noves sonoritats a la música d’arrel: la música tradicional mallorquina de Clara Fiol, el rock indie mediterrani de Laura Esparza i Carlos Esteban, el so cru i natural d’abast ibèric de Tecum Terra i el folk de fusió amb ritmes klezmers de Cat Klrezmer Trio. Els músics ens han explicat les seves propostes.

Ariadna Ruiz i Noelia Sánchez composen el duet Tecum Terra, format a Sant Celoni el 2017, en què les protagonistes són les seves veus amb el sol acompanyament de les percussions tradicionals. Elles defineixen la seva música com “un so cru, natural i renovador, ja que passa pel cant a cappella més sincer de la música d’arrel, continuant amb la percussió ibèrica amb una ritmologia molt rica i variada i acabant amb la fusió de la dansa i teatre, plasmant visualment les diferents històries que ens acompanyen”.

En el seu repertori s’inclouen coneguts himnes, com ‘Gallo rojo’ de Chicho Sánchez Ferlosio, unes ‘Panaderas’ castellanes o la popular ‘Què volen aquesta gent?’ de Maria del Mar Bonet.

Expliquen a Tornaveu que per elles ser finalistes al Sons 2020 significa “una oportunitat de visibilitzar” el seu projecte, de “mantenir viva la música tradicional i, sobretot, de motivar a la gent jove a escoltar-la i animar-los a arriscar i innovar en els seus projectes”.

El duet valencià format per Laura Esparza i Carlos Esteban qualifiquen la seva música d’indie mediterrani: “una fusió entre la música d’arrel i el folk amb pinzellades d’electrònica”. Nascut l’any 2019, el duet ha publicat enguany el seu primer disc, Mare Natura, on s’hi poden trobar “lletres molt íntimes amb melodies protagonitzades per guitarres però acompanyades amb molta producció musical feta directament a l’estudi”.

Confessen que el confinament va ser per elles va ser complicat i musicalment poc creatiu: “Ens ha deixat molt desubicades i, a més a més, sense casa pròpia, perquè estàvem en mig d’una mudança. No comptar amb el nostre espai i aquesta parada total de la nostra marxa, just després de l’eixida del nostre disc, ha suposat una pausa obligada”. No obstant això, asseguren que van tenir un moment d’inspiració d’on va sorgir la lletra d’un nou single, Abril 2020, que va estrenar al juliol. “Aquesta cançó va eixir amb un videoclip en blanc i negre –fet amb retalls de vídeos gravats durant el confinament per diferents col·laboracions–, quan ens vam carregar de més força per continuar treballant més que mai”.

Xavi Pendón (clarinet i tenora), Xavi Torras (guitarra) i Jordi Aldunate (contrabaix) conformen el Cat Klezmer Trio. Fan folk de fusió, “clàssics de la música klezmer i adaptacions lliures de tonades de diferents parts del món, per exemple una sardana, un tango argentí o melodies populars andaluses”, expliquen, “amb referents grans clarinetistes com Helmut Eisel, Giora Feidman o Nafture Brandwein”. Per ells, participar al Sons és “una oportunitat per donar a conèixer el projecte i per donar major visibilitat el gènere klezmer, poc programat a l’escena musical de casa nostra”.

La compositora mallorquina (també poetessa i integrant del Trio Marala) Clara Fiol va ser premi Enderrock Balear a Millor artista revelació l’any 2018. El seu nou projecte és Refilars, on revisa la música de la glosa mallorquina. El títol vol ser un homenatge al cant lliure dels ocells, que refilen, i a la mirada innovadora cap a una tradició que es va teixint i tornant a filar a cada passa.

Actuació a l’octubre al CAT

Els finalistes actuaran a l’octubre Centre Artesà Tradicionàrius, a Barcelona, vinculat amb la Fira Mediterrània de Manresa i en el format que les restriccions sanitàries permetin. El guanyador rebrà com a premi la gravació d’un disc, una gira de cinc concerts pels principals festivals i esdeveniments de la música d’arrel i una campanya de promoció i publicitat als mitjans del concurs i a la plataforma Verkami

