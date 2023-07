Ordino: S’ajorna l’aprovació del plec de la residència

Imatge del Consell de Comú a Ordino (Comú)

El canvi d’un punt en l’ordre del dia ha centrat el Consell de Comú d’Ordino que ha tingut lloc aquest migdia de dijous. El cònsol major, Josep Àngel Mortés, ha posposat una setmana el punt set: ‘Proposta d’aprovació del plec de bases per a l’ocupació i ús de béns de domini públic i la redacció del projecte i execució de les obres d’un aparcament soterrani i una residència per a la gent gran’, amb la voluntat de millorar el redactat del projecte.

L’aprovació del nou text es proposarà en un consell extraordinari previst per al divendres 4 d’agost. “L’objectiu és millorar el redactat del plec en benefici de la ciutadania”, ha indicat Mortés. Les modificacions es concreten en la convenció de les places públiques que Govern consideri necessàries i el dret preferent d’ocupació per als residents o nascuts a la parròquia. El nou redactat compta amb el vistiplau d’Afers Socials, ministeri que tindrà representació en la mesa de contractació.

Pel que fa a la minoria, la consellera Bàrbara Pàmies no ha volgut debatre la idoneïtat del projecte per la parròquia, si bé ha manifestat el seu desacord en el procediment i la forma de canviar l’ordre del dia. En canvi, el conseller Enric Dolsa s’ha mostrat contrari al procediment i al projecte per la seva ubicació, segons diu, una zona que necessitaria espais públics i jardins com a conseqüència del seu creixement.

Mortés ha expressat que la construcció d’una residència a la parròquia “és una necessitat de país, impulsada des del Comú d’Ordino, en la que es treballa des de fa dos anys” amb el coneixement de tothom.