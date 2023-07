Activitat per al punt lila a la festa major d’Escaldes

El punt lila a la festa major d’Escaldes (Creu Roja Andorrana)

El dispositiu de punt lila engegat aquest estiu per a les festes majors va acabar ahir dimecres amb la primera actuació, a Escaldes- Engordany, i confirma la necessitat d’un espai d’aquestes característiques en esdeveniments que acullen un nombre important de persones.

El balanç de les actuacions dels dispositius gestionats per l’entitat, entre el dissabte dia 22 i ahir 26 de juliol, és de tres intervencions per al punt lila, totes, la nit de dilluns a dimarts per una possible intoxicació per substància i per les quals es va aplicar el protocol establert pel Govern. A més, s’ha dut a terme una assistència psicològica de suport emocional, aquesta no va requerir l’activació del protocol. Pel que fa al punt de primers auxilis, format per 4 voluntaris s’han censat una dotzena d’intervencions, la majoria d’elles, set, per un consum excessiu d’alcohol que ha necessitat l’assistència dels socorristes. Les altres cinc van ser per contusions.

Des de Creu Roja Andorrana es lamenta haver hagut d’activar aquest protocol de punt lila, però malauradament, això avala la necessitat de ser-hi presents. La tasca de la infermera, la tècnica social i els voluntaris i les voluntàries és informar i actuar sobre el terreny amb immediatesa, i un cop iniciat el protocol ja passa en mans dels organismes corresponents: Cos de Policia, serveis sanitaris… El punt de primers auxilis implementat, des de fa anys, en diversos esdeveniments esportius i lúdics encara és vigent i a més, associat amb un punt lila, dona més seguretat a totes les persones assistents.

El dispositiu de punt lila serà actiu també aquest cap de setmana en el marc de la festa major de Sant Julià de Lòria, i a l’agost, per ara, a Andorra la Vella i Encamp.