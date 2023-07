Arriba la 21a edició del Trial 2 dies d’Arinsal

Presentació del 21è Trial 2 dies d’Arinsal (Comú de la Massana)

El pròxim cap de setmana, 29 i 30 de juliol, se celebrarà la 21a edició del Trial 2 dies d’Arinsal, una prova plenament consolidada, que ha completat les 300 inscripcions fixades pel Moto Club d’Arinsal, amb la intenció de donar el millor servei als participants, al centenar d’acompanyants i al públic, però també per a tenir garanties d’una bona gestió a nivell logístic i medi ambiental.

La cònsol menor, Eva Sansa, ha felicitat al Moto Club d’Arinsal per l’organització d’aquesta cita, “que ja s’ha convertit en un esdeveniment imprescindible per als aficionats a aquest esport, i també per al teixit comercial i empresarial d’Arinsal, que s’està implicant en tots els esdeveniments que es fan a la parròquia”.

La competició constarà de divuit zones i els participants podran triar entre quatre nivells de dificultat. El primer corredor sortirà a les 7.30 hores des de l’aparcament de les Berques i l’emoció està garantida durant les dues jornades, ja que hi participaran pilots com Gerard Trueba, Pau Martínez, Berta Abellan, Arnau Farrer, Oriol Noguera i l’anglès amb llicència andorrana Ben Dignan.

La vicepresidenta del Moto Club d’Arinsal ha assenyalat que els 40 km de circuit s’han marcat conjuntament amb el Ministeri de Medi Ambient del Govern i amb el departament de Medi Ambient del Comú de la Massana. “A banda de disposar dels informes mediambientals, prenem mesures com instal·lar proteccions al riu, utilització de senyalització reciclable, marcatge de les zones protegides i penalitzacions per als pilots que surtin dels traçats”, assegura Bonet.

Els pilots gaudiran d’un recorregut amb sortida i arribada al poble d’Arinsal i que transcorrerà per indrets tan espectaculars com el Port de Cabús, les bordes de Setúria i el camí de Cardemeller.

El president del Moto Club, Josep Puntí, assegura que el Trial d’Arinsal “té un caire esportiu però també molt familiar i tenim molts participants que venen com a part de les seves vacances”. Com a anècdota, ha explicat que hi ha algun pilot que ja venia de petit amb els seus pares.

Per a Puntí, el Trial ha arribat al seu sostre, ja que fa anys es va fer la prova d’ampliar el nombre de participants i es va demostrar que no es pot oferir la mateixa qualitat.

El Trial s’ha convertit en un element dinamitzador del poble d’Arinsal, ja que aplega un nombrós públic que valora l’entorn acollidor i la bona oferta dels establiments. Cada participant disposa d’un val de 10 euros vàlid als vint-i-dos establiments adherits a la campanya.