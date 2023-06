Obren inscripcions per a un curs de director de lleure a la Seu

Cartell anunciant les inscripcions per al curs de director de lleure a la Seu (Aj. la Seu)

L’Àrea de Joventut i Infància de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell obre, aquest divendres, 2 de juny, les inscripcions per al curs de director o directora de lleure que convoca l’Oficina Jove de l’Alt Urgell (OJAU) i que s’impartirà entre els mesos de juny, juliol i agost.

Aquest curs s’emmarca en el programa Pack Lleure 2023 que engloba tota la formació en educació en el lleure que es porta a terme a la Seu i comarca. Enguany s’ha tornat a convocar aquest curs perquè era una necessitat després d’uns anys sense oferir-se.

L’objectiu principal que es persegueix en el curs és la formació de l’alumnat per a la intervenció com coordinador d’equips en activitats de lleure; capacitant-los per a organitzar, gestionar planificar, dinamitzar i avaluar.





Requisits d’accés i inscripcions

Aquest curs de director de lleure s’adreça a tots aquelles persones interessades en formar-se en l’àmbit de l’educació en el lleure des de la perspectiva de la coordinació de projectes, i acompleixin els següents requisits per a poder accedir-hi:

-Tenir el títol de monitor o monitora d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, o bé

-Tenir 2 anys d’experiència (700h) en el món del lleure acreditable i tenir una de les següents titulacions:

grau, diplomatura o llicenciatura en Educació infantil, Educació primària, Educació social, Pedagogia o Psicologia.

Cicle Formatiu de grau Superior: Educació infantil o Integració Social.

Màster de formació del professorat.

Les inscripcions al curs cal fer-les des de l’enllaç: https://www.laseu.cat/tramits-i-serveis/inscripcions

El curs s’estructura en 3 blocs: 68 hores presencials; 132 hores a distància i 120 hores de pràctiques. Les hores presencials es portaran a terme a l’alberg de la Seu d’Urgell Xanascat.

El cost del curs és de 330 euros. Al respecte, el regidor de Joventut en funcions de l’Ajuntament urgellenc, Joan Llobera, remarca que “hem volgut ajustar el preu del curs per a facilitar l’accés a tothom que li pugui interessar”.

Per a més informació cal dirigir-se presencialment a l’OJAU, trucant al 973 355 608, per WhatsApp al 607 866 902 o a través del correu electrònic alturgell@oficinajove.cat