Suculentes: cures bàsiques perquè creixin en jardineres

Varietat de suculentes en una torreta (iStock)

Les suculentes són unes plantes molt populars avui dia. Hi ha tantes espècies d’aquesta família que satisfan els variats gustos de tots. A més, solen ser plantes que es propaguen fàcil i ben cuidades duren molt temps sembrades en les jardineres. Però encara que són plantes resistents cal tenir en compte la cura de les mateixes perquè prosperin i es mantinguin.

Les suculentes necessiten molta llum per a prosperar. Cal col·locar-les prop de la finestra o en espais on arribi la llum solar. El sol directe no les danya, tot el contrari, les afavoreix. És important que estiguin en un espai assolellat, ja que necessiten de 4 a 8 hores de sol.

El reg adequat és essencial perquè sobrevisqui i es mantingui saludable. Aquestes plantes necessiten molta aigua. No resisteixen dies de sequera com altres plantes.

Tal com succeeix amb els cactus, les suculentes emmagatzemen aigua per a quan no es reguen. Així que quan toca regar, has de posar suficient aigua, però que dreni bé la jardinera de manera que la terra quedi humida, però sense embassades. No tornar a regar fins a notar que la terra està completament seca.

El fertilitzant també és essencial, però no necessiten una fertilització constant. Elles mateixes aprofiten les deixalles orgàniques que generen.

És primordial triar la terra que les suculentes necessiten: rica en terra de sembra, sorra i graveta. El següent pas és triar les jardineres adequades per a sembrar-les: han de ser poc profundes perquè la cura sigui més fàcil. Això vol dir que no acumulin humitat que perjudiqui les arrels. Has de deixar espai suficient perquè cadascuna creixi bé.

També cal tenir en compte que les suculentes són molt diferents entre varietat i varietat, mentre unes donen poques fulles, unes altres s’omplen d’aquestes. I unes creixen en petites grandàries mentre unes altres es converteixen en grans plantes.

Perquè no s’atabalin unes a altres en una jardinera, has d’informar-te bé sobre la varietat que sembraràs, tenint en compte la grandària que aconsegueixen, i la forma en què creixen. I, la primavera és l’època ideal per a realitzar el trasplantament… És una temporada càlida que farà més fàcil que les plantes prosperin abans de les altes temperatures de l’estiu.





Per Decoracion2.com