Sis propostes al programa Aula d’Estiu 2022 de l’UdA

La Universitat d’Andorra (UdA) ha organitzat una nova edició de l’Aula d’Estiu, el programa de cursos d’estiu, que enguany comptarà amb sis propostes. La iniciativa té com a objectiu oferir formacions de curta durada que siguin d’interès per a l’equip humà de la Universitat i els estudiants universitaris, però també per als professionals del país i el públic en general.

L’Aula d’Estiu, que enguany arriba a la sisena edició, tindrà lloc entre el 10 de juny i el 5 de juliol i compta amb sis seminaris de temàtiques relacionades amb l’educació, la llengua, la cultura i les noves tecnologies. Tenen una durada d’entre 2 i 8 hores i tindran lloc de manera presencial a la Universitat d’Andorra, a excepció de dos programes que es faran al Museu Carmen Thyssen Andorra i a Naturland.

La primera proposta, Llengua i cultura indonèsies, tindrà lloc el 10 de juny, i la seguirà el curs d’Eines pràctiques per a la gestió emocional dels adolescents, que s’ha organitzat per al 14 de juny amb una primera part a l’UdA i una segona part pràctica a Naturland. Seguidament, el 15 de juny se celebrarà el curs Dificultats d’aprenentatge: com podem intervenir com a docents a l’aula?, i posteriorment, el 17 de juny, s’oferirà el seminari Descobrim la cultura xinesa. Les dues darreres propostes són L’accessibilitat de l’art al Museu Carmen Thyssen Andorra, que tindrà lloc el 22 de juny a les instal·lacions del museu, i Metavers: respostes al nou paradigma social, econòmic, laboral i educatiu, que s’impartirà els dies 4 i 5 de juliol.

El nombre màxim d’estudiants per grup és reduït per tal de garantir una atenció personalitzada, i totes les persones que assisteixin al 80% de les sessions rebran un certificat d’assistència. L’assistència també està acreditada per la Universitat d’Andorra amb crèdits europeus de lliure elecció, en proporció amb la durada de cada formació.