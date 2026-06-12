Andorra Telecom participa al Teleforum 2026 per a impulsar la transformació digital dels operadors de petits estats

Andorra Telecom ha participat aquesta setmana en la 34a edició del Teleforum, el Fòrum d’Operadors de Telecomunicacions de Petits Estats, celebrat a Luxemburg. La delegació andorrana ha estat encapçalada pel director general d’Andorra Telecom i president del Teleforum, Jordi Nadal, juntament amb el director d’Internacional de la companyia. Creat l’any 2000, el Teleforum és una plataforma de cooperació que agrupa operadors de telecomunicacions de petits països i territoris amb l’objectiu de compartir coneixement, experiències i solucions als reptes comuns derivats de la dimensió dels seus mercats.
Cada any, la trobada se celebra en un dels països membres, que assumeix el paper d’amfitrió. L’edició del 2025 va tenir lloc a Andorra, organitzada per Andorra Telecom, mentre que, enguany, ha estat Luxemburg qui ha acollit les sessions de treball.
La intel·ligència artificial ha estat un dels principals eixos de debat d’aquesta edició. Els participants han analitzat les aplicacions actuals i futures de la IA dins dels operadors de telecomunicacions, el seu impacte en l’eficiència operativa, l’atenció al client, la gestió de xarxes i la creació de nous serveis digitals. També s’han compartit experiències pràctiques i casos d’ús reals que permeten accelerar l’adopció d’aquestes tecnologies.
Un altre dels temes centrals ha estat la necessitat de trobar noves fonts d’ingressos en mercats cada vegada més madurs i competitius. En aquest sentit, els operadors han coincidit en la importància d’evolucionar des d’un model tradicional de telecomunicacions cap a un model orientat als serveis digitals, reforçant el seu paper com a proveïdors de solucions tecnològiques per a la ciutadania, empreses i administracions.
La trobada també ha servit per a intercanviar experiències entre operadors que comparteixen realitats similars a la d’Andorra, com ara la mida reduïda dels seus mercats, els reptes reguladors o la necessitat de maximitzar les oportunitats de creixement. Aquest intercanvi de coneixement permet identificar bones pràctiques i explorar vies de col·laboració que contribueixin a millorar la competitivitat i la capacitat d’innovació dels membres del fòrum.
La participació en el Teleforum reforça el posicionament internacional d’Andorra Telecom i el seu compromís amb la innovació, la transformació digital i la cooperació amb altres operadors que comparteixen desafiaments i oportunitats similars.