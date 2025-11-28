Novembre amb urpes hivernals

La tardor, per definició, és una estació de trànsit, com ho és també la primavera. Es retira, en el cas de la tardor, l’estiu i van arribant aires més freds. En el cas de la darrera dècada de novembre, del 20 al 30, una “autopista” de borrasques ha transitat pel continent, arrossegant amb l’ajuda d’un anticicló damunt aigües atlàntiques, aire molt fred d’origen àrtic. Ciutats com Berlín o París, per citar dues grans capitals, rebien nevades vistoses ben prematures. En aquestes ciutats la neu no és freqüent i, que nevi al novembre encara menys. Tot i que no és excepcional. Als Alps, les nevades van caure amb gruixos espectaculars de més 1 metre i fins i tot 1,5 metres en alguns sectors.
A Catalunya, la fredorada del 20 de novembre, va fer que el termòmetre ja arribés a baixar dels 0 graus a tocar de la costa en els indrets més favorables. Malgrat de Mar va tenir -2 °C. Els valors assolits als cims del Pirineu i zones més altes del prelitoral no s’enregistraven des de febrer de 2023. Per tant, van superar qualsevol valor de tot l’hivern 24-25. En zones planes i fondes, la fredorada del març passat (va ser més forta que qualsevol de l’hivern 24-25) havia marcat valors més baixos. En alguns indrets, per exemple del Segrià es van assolir valors de -8 i -9 graus. Aquest cop han estat entre -2 i -5 graus a diverses zones interiors.
A més a més, la neu ha caigut a tot el Pirineu, fins i tot amb ganes en alguns sectors més occidentals. El resultat és que Masella ja ha obert les seves portes i, aquest cap de setmana, La Molina i Baqueira. En el cas de l’estació aranesa, des de la temporada 2019-2020 no obria les portes tan aviat.
Que farà aquest hivern? Ningú ho sap, però, la neu caiguda al novembre, com a mínim pel Pirineu i l’evolució del mantell nival acostuma a ser benefactora i promet un desembre i, potser un gener favorables. Ara bé, la memòria també ens recorda situacions que donen la volta al mitjó en pocs dies o fins i tot hores.
Per tant, pas a pas i, de moment, els primers freds i les primeres neus al sac!